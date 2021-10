El lío que se ganó Netflix en Corea por la exitosa serie "El juego del calamar"

‘El Juego del Calamar’ es hasta ahora la serie más vista en toda la historia de la plataforma ‘streaming’ de Netflix. Su trama basada en un peligroso juego de niños en el que sus participantes exponen sus vidas, ha cautivado a millones de televidentes amantes de las series de suspenso.

Su producción, que contiene nueve episodios y que estuvo a cargo de la compañía norteamericana de entretenimiento bajo el guión del surcoreano Hwang Dong-hyuk, ahora enfrentará una demanda por parte de una compañía que suministra servicios de internet en Corea del Sur.

Resulta que, debido al éxito de ‘El Juego del Calamar’, la empresa SK Broadband, el tercer más grande proveedor de servicios de internet de Corea del Sur, decidió interponer una demanda en contra de Netflix el exceso de tráfico que generó la producción. Tras revisar la petición de la compañía demandante, un tribunal de Seúl, capital de Corea del Sur, falló a su favor y dijo que la plataforma de streaming debería dar algo a cambio a SK Broadband por el uso de la red. Sobre todo porque la plataforma genera un ‘tráfico explosivo’.

Según datos de SK Broadband, en septiembre procesó 1.2 trillones de bits por segundo de datos por el tráfico de Netflix. Esto trajo consigo mayores costos en la red y más trabajos de mantenimiento. Por ende, la compañía le pide a Netflix pagar, solo en 2020, 27.200 millones de wones, unos ($22,9 millones de dólares).

