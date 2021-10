¿Discriminación de la Fiscalía con el caso de la uniformada transgénero?

.Publicidad.

Muchos no se explican cómo es posible que la patrullera Andrea Cortés, conocida por ser la única uniformada transgénero en la Policía Nacional de Colombia, haya sido destituida, inhabilitada por 11 años y hoy esté citada por la Fiscalía General de la Nación para imputación de cargos por hurto tras la viralización de un video en el que, supuestamente, se comprueba el robo de una crema facial de una droguería cuyo precio no supera los 20 mil pesos.

Mientras tanto, son miles los colombianos que se preguntan sobre los casos de policías involucrados en episodios de abuso de la fuerza durante las jornadas de protesta en el Paro Nacional, cuyas investigaciones no avanzan tan efectivamente como la de Cortés. En Cali, propiamente, hay dudas sobre las investigaciones anunciadas también por la Fiscalía contra los uniformados que permitieron el uso de armas traumáticas por parte de civiles, como quedó comprobado en el caso de Andrés Escobar, por ejemplo. Hasta hoy, no se conocen los nombres de los uniformados involucrados y claramente visualizados en los respectivos videos.



Andrea Cortés tuvo que enfrentar un proceso disciplinario que ella misma calificó de arbitrario e injusto, pues en tiempo récord fue destituida y sancionada severamente por la Policía. Ella, en su defensa, insistió que no extiende pruebas que la vinculen con el robo y aportó, a través de sus redes sociales, un video del momento, según la denuncia, del supuesto robo de la crema. La patrullera fue citada por la Fiscalía para el 6 de octubre, pero tras advertir que se encontraba hospitalizada en el hospital de la Policía por un diagnostico psiquiátrico, se ausentó y se espera que la Fiscalía reprograme la diligencia.

Con un amargo llanto, Andrea Cortés publicó un video en el que agradeció el apoyo de los sectores sociales y señaló a la Policia Nacional de considerarla anormal:



Desproporcionada decisión destituir e inhabilitar por 11 años a la patrullera Andrea Cortés. Hay casos muchos más graves en esa institución que pasan de agache.pic.twitter.com/UKqOid43rJ — Julian (@JulianJaraUribe) October 6, 2021



“No tiene sentido seguir luchando por una institución que a una mujer trans la ven como antinatural. La gente no sabe, no se imagina por todo lo que yo he pasado, institucionalmente lo que han hecho conmigo, lo que se les ha dado la gana”, dijo Andrea Cortés.

“La Policía es respetuosa de las investigaciones disciplinarias y penales que se adelanten contra integrantes de la institución siempre en el marco del debido proceso. El pasado 29 de junio se abrió una investigación disciplinaria contra la patrullera”, contestó la Policía.

