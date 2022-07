El lenguaje trepidante del cine actual: 'Elvis' y 'Todo en todas partes al mismo tiempo'

Por: Cristhian Lesmes Moreno |

julio 25, 2022

En cartelera de cine comercial nacional se proyectan dos cintas superlativas. La biografía de “Elvis” del director Baz Luhrmann y “De todo en todas partes al mismo tiempo” de los “Daniels” Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Ambas películas nos presentan un intrincado modelo narrativo en extremo barroco, tanto por el enorme y rápido cúmulo de imágenes, como por la elaboración maravillosa de sus muy particulares y en cierta medida únicas puestas en escena y trabajos de edición.

Película: Elvis

Director: Baz Luhrmann

País: Estados Unidos

Año: 2022

Una cinta sencillamente, ¡maravillosa! Elvis es un “biopic” de ritmo frenético que tiene aciertos expresivos que le dan un gran dinamismo y que hace olvidar que estamos ante una visión, que más que retratar la carrera de una de las leyendas más importantes de la música del siglo XX, en realidad, es un retrato velado y muy inteligente de la historia de segregación racial subsistente en las décadas de los cincuentas y los sesentas en los Estados Unidos.

La mayor grandeza de Elvis fue llevar la inmensa riqueza musical de las comunidades negras a la denominada “América blanca”, que prendada de su profundo racismo deploraba todo aquello que proviniese del mundo artístico y cultural negro.

Elvis, fue criado en medio de la más terrible miseria en medio del profundo sur estadounidense y por ello bebió en su fuente de los mayores artistas del Jazz, del Blues o del Góspel de su época tales como el legendario B.B. King o Sister Rosetta Tharpe quienes eran además sus amigos personales y quienes tienen un papel de trascendencia en la historia que cuenta Luhrmann.

La historia está narrada desde la perspectiva del coronel Tom Parker, el representante de toda la carrera del “Rey” y quien está interpretado por un muy extraño Tom Hanks, y, que es una clara metáfora de la explotación abusiva que hace el mundo blanco de la vida y los logros de las comunidades negras segregadas, y que, es, un pretexto para camuflar el subtexto político que tiene aparejada la película en la cual se busca recalcar que el racismo en los Estados Unidos, y, por contera en el mundo, está hoy, tan presente y vivo que incluso con la invaluable riqueza y aporte de los artistas, músicos, deportistas, escritores, o científicos negros, hoy se les sigue relegando, y, como hemos visto, en el presente, se les sigue segregando e incluso asesinando de manera impune.

Elvis es un llamado vehemente a reconocer el maravilloso universo cultural negro y a darle su sitial de honor, todavía hoy, injustamente ignorado.

Película: Todo en todas partes al mismo tiempo

Directores: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Los Daniels)

País: Estados Unidos

Año: 2022

Esta es una película en extremo difícil de calificar o encuadrar, en medio de su alocada e incluso ridícula puesta en escena e imágenes intrincadas, quizá pueda decirse con plena certeza que es una obra sensacional.

Esta es una película que bebe de toda suerte de géneros cinematográficos que van desde la comedia chiflada, pasando por una interminable lista de referencias a otras grandes películas del cine como Kill Bill, Matrix, Ratatouille, In The Mood For Love, El tigre y el Dragón, 2001 Odisea en el Espacio entre otras muchas, la cinta hace una reconstrucción de un profundo y bellamente tratado drama familiar valiéndose de la teoría de los multiversos, de referencias filosóficas que se devanan entre el nihilismo y el existencialismo y haciendo un uso extremo y muy divertido de las situaciones más alocadas, absurdas y extrañas, pero coherentemente abordadas.

La cinta trata del amor y de la aceptación, del perdón y de entender que quienes están a nuestro lado, que quienes nos conocen tal y cual somos que quienes nos profesan su más profundo y sincero amor, son aquellos a quienes debemos aceptar tal y como ellos nos aceptan y que el mundo y la realidad en la cual estamos indefectiblemente avocados a vivir es el único universo que importa y en el que debemos cambiar antes que nada nuestra limitada visión para ser plenos y quizá felices.

Esta película hace un estudio profundo de personajes y se mete en cada una de nuestras más intrincadas expectativas de la vida que probablemente vivimos sin mayor anhelo que seguir despiertos día a día sin detenernos en ver que el amor está más cerca de lo que nuestros sueños signados por las expectativas de éxito social nos permiten ver.

Esta no es una película para todos, pero si se deja atrapar por su propuesta loca y enrevesada puede ser una experiencia cinematográfica y personal que pocas veces puede verse en el cine. De las mejores películas del año.