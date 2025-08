El ladrillazo en Andrés Carne de Res que le cayó a Josué Rodríguez, el influencer de "ojito"

Anuncios.

Lo que prometía ser una noche de fiesta y amigos en uno de los restaurantes más icónicos de Colombia, Andrés Carne de Res, se convirtió en una verdadera pesadilla para el joven influencer Josué Rodríguez, más conocido en el universo digital como "Ojito" por sus populares videos. Un ladrillo, desprendido de una de las paredes del lugar, cayó directamente sobre su cabeza, desatando el pánico y, según su dramático relato, la más absoluta indiferencia por parte del personal de seguridad del establecimiento.

La noche del pasado 1 de agosto de 2025 parecía transcurrir con normalidad. Rodríguez, "ojito" en compañía de sus amigos, disfrutaba del ambiente festivo del lugar. Sin embargo, cerca de las 12:30 de la madrugada, mientras hacía la fila para ingresar a uno de los baños, ocurrió lo impensable. “Se movió la pared y me cayó un ladrillo en la cabeza”, relató el propio influencer en un video que ya circula en redes sociales, con la voz aún cargada de angustia y desconcierto.

Un golpe seco y ¿la negligencia a flor de piel?

El impacto fue directo y contundente. El ladrillo le ocasionó heridas en la cabeza, y la sangre no tardó en aparecer. Pero lo que siguió al accidente, según la versión de Rodríguez, fue casi tan doloroso como el golpe mismo. En medio de la confusión y el dolor, el influencer buscó ayuda en el personal de seguridad del restaurante, esperando una reacción inmediata y un protocolo de emergencia. La respuesta que recibió, sin embargo, fue de una frialdad que congela la sangre.

“El personal de seguridad no me ayudó, casi no me deja entrar al baño para poder limpiarme y ver la herida”, denuncia "Ojito". Su relato dibuja una escena de desamparo, donde la prioridad no fue atender al herido, sino, al parecer, mantener las apariencias y el orden de la fila, como si nada extraordinario hubiese ocurrido. Al parecer, y según lo narra Josué, la falta de empatía y de acción por parte de los encargados de velar por la seguridad de los clientes ha sido el detonante de una ola de indignación en las redes sociales.

¿Qué pasa en Andrés Carne de Res?

Mientras el video y el audio con la narración de los hechos se viralizan, crece la presión sobre el famoso restaurante para que ofrezca una explicación. ¿Cómo es posible que una de sus paredes se desprenda de esa manera? ¿Existen fallas en la infraestructura que ponen en riesgo a los clientes? Y, sobre todo, ¿por qué no se le brindó la atención adecuada y oportuna a una persona herida en sus instalaciones?

Afortunadamente, y a pesar del tremendo susto y las heridas, el incidente no parece haber pasado a mayores en cuanto a la salud del influencer. Sin embargo, el ladrillazo en la cabeza de Josué Rodríguez ha dejado una herida mucho más profunda en la reputación de Andrés Carne de Res, un lugar que ahora está en el "ojito" del huracán, no por su fiesta, sino por un accidente que pudo terminar en tragedia y una negligencia que sus clientes, y los miles de seguidores del influencer, no parecen dispuestos a perdonar.

