El jugador de la selección Colombia que Liverpool querría como compañero de Luis Díaz

Aunque la tricolor no logró obtener ni una sola victoria en los últimos dos partidos de la eliminatoria sudamericana frente a Uruguay y Ecuador, parece que un jugador de la selección Colombia sí logró robarse las miradas desde el fútbol europeo. Jhon Arias, futbolista que fue superlativo en la plantilla y que fue alabado por la prensa, alistaría maletas hacia la Premier League, pues varios equipos estarían interesados en contar con sus servicios, entre ellos el Liverpool de Luis Díaz.

| Vea también: ¿Por qué el nuevo Alcalde de Soacha le cerró las puertas del municipio al extinto Valledupar FC?

Los rumores iniciaron debido a que el cuadro red envió un ojeador para el partido de la final de la Copa Libertadores de América que se jugará este 4 de noviembre entre Fluminense, equipo del colombiano, y Boca Juniors. Uno de los objetivos del scout es estar pendiente del mediocampista brasileño, André. Sin embargo, también lo habrían mandado a mirar el juego de Jhon Arias para que, si le parece vistoso, avise a las directivas del Liverpool.

Aún así, el conjunto inglés no la tendría fácil en su deseo de contar con Jhon Arias, pues son 7 los equipos que entrarían en la puja por el jugador nacido en Quibdó. Según un medio inglés, Crystal Palace, West Ham, Burnley, Wolves, Leicester y Leeds estarían muy interesados en contratarlo, además del Rangers de la liga de Escocia. Todos estos clubes no tendrían problema en poner los 8 millones de euros que vale sobre la mesa, en lo que sería un toma y dame muy interesante.

🚨Wolves, West Ham and Leeds are competing for Fluminense's 26-year-old Colombia winger Jhon Arias. (Source: Teamtalk) pic.twitter.com/dxTCBwfBSn