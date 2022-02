El jet de lujo que el Liverpool le dio a Luis Díaz para llegar a Inglaterra

.Publicidad.

Finalmente Luis Díaz aterrizó en Inglaterra para jugar en la Premier League, la liga de sus sueños y en el mejor club posible. el Liverpool. Tuvo muchos pretendientes desde la liga inglesa pero al final fue tanto el gusto de Klopp por el guajiro que terminó vistiéndose de rojo.

El Liverpool mandó una delegación hasta Argentina, donde Lucho estaba concentrado con la tricolor, para firmar el contrato y tomar las primeras fotos oficiales vestido con la camiseta. Después el partido, finalmente llegó y no lo hizo como cualquier jugador, sino en un exclusivo jet privado que el Liverpool dispuso para él.

Hola, Luis 👋 There's plenty of Diaz content heading your way today, Reds 😍🇨🇴 pic.twitter.com/QzGIisx0Np — Liverpool FC (@LFC) February 4, 2022

A su llegada al aeropuerto John Lennon de Liverpool, un carro lo trasladó a la sede del equipo donde se encontró con Jurgen Klopp, su nuevo entrenador, y conoció a varios de sus compañeros que se mostraron felices de tenerlo finalmente. Se espera que el debut de Díaz pueda llegar el domingo 6 de febrero contra el Cardiff.

A warm welcome from the boss and Pep Lijnders for @LuisFDiaz19 🤗 pic.twitter.com/mIUZUVTKsL — Liverpool FC (@LFC) February 4, 2022

Virg and Robbo are 𝙖𝙡𝙡 of us 🤗 Welcome to the Reds, @LuisFDiaz19 🇨🇴 pic.twitter.com/v1hzZqUFrc — Liverpool FC (@LFC) February 4, 2022