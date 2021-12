El Jamming Festival y el desastre (anunciado) que se avecina

Por: Laura Pardo |

diciembre 21, 2021

El 21 de Octubre de 2014, los organizadores del Jamming confirmaron la presentación de Snoop Dogg para la edición de 2015. La publicación sigue puesta en la página oficial de facebook de la organización y tiene 1.7 millones de reacciones.

El 26 de Octubre de 2014, la revista Shock publicó un artículo que ponía en duda la presencia de Snoop Doog en el festival. "4 the record, i'm NOT on this show!", escribió el artista en sus redes, desmintiendo la confirmación que la organización del festival había hecho 5 días antes.

El 6 de Diciembre de 2018, los organizadores del Jamming confirmaron la presentación de Matisyahu para la edición de 2019. La publicación sigue puesta en la página oficial de Facebook y tiene 1.7 millones de reacciones.

El 15 de febrero de 2019, a horas de iniciar el festival, avisaron que Matisyahu cancelaba la presentación y si llovía con Matisyahu, con Sayco y Acimpro sonaron relámpagos. El Jamming festival estuvo a punto de ser cancelado en su totalidad por falta de pago de los derechos de autor de los artistas que iba a presentar.

Las redes y cualquier medio de comunicación del evento colapsaron, hubo gente que no pudo cancelar y tuvo que quedarse con su boleta. Pasaron meses para que le devolvieran el dinero a las personas que compraron la entrada por el artista y que tuvieron la buena suerte de poder cancelar.

Nadie esperaba la situación propiciada por la pandemia y si bien el cartel publicado para 2020 insinuaba algunos cambios en la dinámica, lo que nos encontramos para 2022 es una burla.

Desde los artistas que se ven cada noche en "Yo me llamo", cantantes de antaño que han sonado ininterrumpidamente en la emisora Vibra Bogotá desde hace 15 años, agrupaciones que en cualquier feria de pueblo se ven gratis, hasta la réplica exacta del cartel urbano de los pasados 9 años de vigencia del festival. En pleno auge de las batallas de gallos y del Medellín Paradise, el Jamming festival confirma la presentación de Ryan Castro porque según algunos "la escena urbana no es lo suficientemente conocida para reunir público y plata".

El colmo: Faltan por anunciar "muchos más" acorde a lo dicho por la organización ya a 3 meses de empezar el evento.

¿Dicen algo respecto a la logística del evento, como van a manejar la presentación de mas de 50 artistas hasta ahora confirmados en apenas 3 días de festival? ¿Apertura, cierre de puertas, temas de transporte hasta el casco Urbano de Ibagué?

En la edición pasada que se hizo un cálculo de 20mil personas hubo desabastecimiento de agua desde las 7pm y no hubo más alternativa que comprar botellas de agua por más de 10mil pesos, las filas para entrar al baño eran mas largas que la duración de las presentaciones de los artistas.

Ni siquiera Rock al Parque, que es un festival gratuito y es una apuesta similar a la que intenta hacer el Jamming en esta versión, deja en evidencia tantos problemas en logística.

Todos los elementos publicitarios utilizados por la organización para vender el evento indican explícitamente que el festival es un festival alternativo y con una temática contestataria, que le da escena a géneros musicales que difícilmente encuentran una tarima ya sea en nuestro país o en la actualidad (precisamente por su contenido contestatario).

Sin embargo, muchas personas que guiadas por la temática y la tradición de 9 años, ya habían comprado su entrada y que también padecieron la pandemia (porque siempre se mira es de lado del empresario) encuentran horrorizados que su boleta de entrada también va a financiar a un artista que habla abiertamente de sus filiaciones con el establecimiento y hace constante apología al paramilitarismo como Silvestre Dangond. Pa que sepa que Uribe se respeta también en el Jamming Festival.

¿Hay respuestas a tantas preguntas y quejas? Muchas de parte de la audiencia que traen artistas como los Tigres del Norte, gente que nada en plata y que toda la dinámica del festival de reggae mas grande de Latinoamerica la reduce a la tenencia de plata. ¿De parte de la organización? Que van a confirmar el lineup final para febrero.

Superindustria define la especulación de los artistas y el hecho de usar la palabra "Jamming" y diferentes símbolos rastafaris para presentar a Yeison Jimenez como PUBLICIDAD FALSA y muchos eventos han sido sancionados por faltarle el respeto a la gente como lo hace descaradamente la organización del Jamming desde 2014.

Esperamos que, si bien no pueden cancelar ya todo este desastre, sí tengan la decencia de cambiarle el nombre y la publicidad a ese evento que hoy por hoy resulta una mala mezcla entre el Estereo Picnic y las ferias y fiestas del santo de turno.