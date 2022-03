El irrespeto de la Fiscalía de Barbosa con Foo Fighters y la familia de Taylor Hawkins

La sorpresiva muerte de Taylor Hawkins tomó por sorpresa a la industria musical de todo del mundo, del rock y sobre todo en Colombia. Los Foo Fighters se encontraban en Bogotá y estaban a horas de su presentación en el primer día del Festival Estéreo Pícnic donde eran la agrupación más importante, todo cambió con el anuncio de la muerte del baterista a una hora del show.

La tragedia lógicamente canceló no solo la presentación en el FEP sino toda su gira latinoamericana. Las autoridades pertinentes estuvieron presentes en el Hotel Four Seasons Casa Medina para hacer el levantamiento del cuerpo y análisis de toda la escena (fue encontrado en su habitación sin vida), además de recoger las muestras pertinentes en el cuerpo de Hawkins.

La Fiscalía publicó que se encontraron más de 10 sustancias en su cuerpo pero que todavía la causa exacta de muerte estaba en investigación, tal como lo dice el siguiente comunicado:

Que la entidad que preside Francisco Barbosa haya publicado este informe sobre las sustancias halladas en el cuerpo de Hawkins es considerado por muchos una falta de respeto y una violación a la privacidad que tanto pidió la banda y su familia en torno al hecho. En redes sociales han recibido muchas críticas incluso de seguidores de la banda en el exterior, que incluso consideran que la banda o la familia de Hawkins podrían tomar acciones legales por hacer pública esa información tan a la ligera. Otros dicen que en su afán de mostrarse relevantes y dar respuesta a lo que la gente quería saber pasando por encima de la privacidad que había pedido.

After the band asked publicly to respect the privacy and memory of Taylor WHY THE FUCK DO YOU THINK IT’S OK TO PUBLISH THIS PRIVATE INFO? And in English? Where else are you as a national entity writing in English @FiscaliaCol? And making this information available to media??

— La Flaca de Racamandaca (@lilianadiazcruz) March 27, 2022