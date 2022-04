El infierno de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz por su amor prohibido

.Publicidad.

A finales del año 2005 una telenovela de RCN despertó el interés de los colombianos. Se trataba de ‘Juegos Prohibidos’, producción con libretos de Andrés Salgado -mismo creador de ‘La Reina del Flow’- que prometía ser un éxito. Contaba la historia de Nacho, un joven aficionado a los juegos virtuales que en Cartagena tiene una aventura con una mujer mayor y casada, de la cual termina perdidamente enamorado. La pareja protagónica eran los actores Kathy Sáenz y Sebastián Martínez. Ella, que pocos años antes había debutado como actriz, se estrenaba en su primer protagónico. Él, que venía de robarse el show en ‘La Viuda de la Mafia’, se perfilaba como uno de los jóvenes galanes del momento.

Como era de esperarse la novela fue un éxito inmediato. Lo que pocos televidentes se imaginaron era que la química entre la pareja protagónica trascendería a la realidad. Ni siquiera la actriz Johana Bahamón, que por entonces era novia de Sebastián Martínez, alcanzó a percibirlo. Ni los besos y escenas de cama delante de pantalla hicieron que los famosos irrespetaran el lugar de sus parejas sentimentales en el momento. La química entre ambos actores pudo más que los once años de diferencia entre ambos. Él tenía 23 y ella 34. Por si fuera poco, tal y como sucedía en la historia que protagonizaban, ella era una mujer casada con el empresario Sammy Bessudo, hijo del francés Jean Claude Bessudo, dueño de Aviatur. Además, era madre de una niña y esperaba a la segunda hija de su matrimonio. No obstante, la relación no iba bien ya venía contemplando la posibilidad de divorciarse. Por eso, cuando se vio con Sebastián Martínez el flechazo fue inmediato. Ambos sintieron que eran almas gemelas que se venían buscando desde siempre. Finalizadas las grabaciones decidieron que querían estar juntos por el resto de sus vidas.

Durante ocho meses de grabaciones nunca se expresaron lo que sentían, fue Sebastián quien decidió desahogarse solo hasta el final de la novela y confesarle sus sentimientos a la mujer. Lo que sentían los sobrepasaba, sentían algo parecido a una explosión en su corazón y guardarlo los ahogaba cada día más. La novela finalizó y ellos mantenían el contacto desde la distancia. Un primer beso de casi tres horas de duración los unió más, en plena carrera 30 de Bogotá Kathy se bajó de su carro y él de su moto para poder darse al fin el beso tan esperado y que iniciaría toda una historia de amor de décadas.

El escándalo no se hizo esperar. Apenas decidieron hacer pública su relación hubo todo un torbellino mediático que despertó un huracán en cuyo centro estaban ellos dos. Kathy Sáenz y Sebastián Martínez fueron la comidilla de cualquier cantidad de programas de chismes y revistas de farándula. Nadie daba un peso por la relación a la cual le pronosticaban algunos meses. Los chismes fueron de tal dimensión que Kathy Sáenz y su ex esposo, Sammy Bessudo, publicaron la prueba de ADN que corroboraba la paternidad de Bessudo sobre la segunda hija de la actriz, la cual decían las malas lenguas que era de Sebastián Martínez. La pareja se distanció varias veces, temieron por sus carreras profesionales y hasta decidieron no mirar televisión ni coger revistas. La única reacción que tuvo la recién formada pareja fue hacer más privada su vida privada.

Actualmente, a diferencia de hace 14 años, cuando el escándalo estaba al rojo vivo, la pareja de actores no tiene ningún problema en manifestar ante todo el mundo en redes sociales su amor, donde comparten fotos de su vida en familia y hasta la buena relación que el actor de 40 años y la actriz de 50 tienen con Sammy Bessudo, padre de Alana y Chenoa, quien posteriormente se casó con la empresaria Martina Hakim. En últimas, Kathy Sáenz y Sebastián Martínez lograron demostrarle a todo el país que su amor era mucho más que una aventura pasajera. Como en este video donde nos confesaron su tusa más difícil. Aquí el video:

