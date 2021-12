El infierno de reclamarle a Amazon y Davivienda

Por: Dario Hidalgo |

diciembre 09, 2021

Una de las empresas más grandes del mundo no me responde por un cobro erróneo de 760 dólares. Lo que para ellos son migajas, para mí, que estoy desempleado, es un tesoro.

De manera grosera Amazon ha desatendido un reclamo que he hecho por un cargo a mi tarjeta de crédito por la compra de computador que cancelé a tiempo y que, por lo tanto, nunca me entregaron.

Me he comunicado con nueve asesores distintos de Amazon y cuatro de Davivienda y ninguno ha aceptado iniciar una reclamación formal. Cuando mejor me ha ido me repiten un libreto preestablecido diciéndome que espere o sugiriéndome que me comunique con Davivienda, donde tengo mi tarjeta de crédito desde donde se hizo el cobro. Entre Davivienda y Amazon me tienen como pelota de un lado para otro, los unos me mandan con el banco y los otros con el comercio. Y las otras veces me dejan en visto, cuelgan, interrumpen la conversación de manera abrupta sin siquiera despedirse.

La situación es desesperante porque no encuentro ningún medio para hacer valer mis derechos como consumidor ante dos gigantes como son Davivienda y Amazon. No existe ningún mecanismo de defensa y el sistema me obliga simplemente a resignarme a perder más de 3 millones de pesos cuando mi situación económica es precaria; mientras tanto, los balances financieros de estas dos grandes compañías muestran ganancias de miles de millones de dólares.

Es realmente triste cómo las grandes corporaciones pueden acabar con tu vida envolviendo en situaciones estresantes a ciudadanos que como yo vivimos momentos de dificultades económicas. El sistema de reclamaciones de estas grandes compañías está diseñado para que el ciudadano tenga que escoger entre dos opciones: desistir del reclamo para preservar su tranquilidad mental o someterse al infierno de exigir lo justo en detrimento de su salud mental.

Ojalá este portal permita publicar esta denuncia, de la cual fácilmente se puede corroborar su veracidad solicitando a Amazon datos sobre el pedido identificado con número 114-5938844-6301015 (pedido cancelado mas nunca reembolsado a mi tarjeta de crédito).