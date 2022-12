El inesperado y trágico final de Ramiro Better, el cantante de 'Obsesión'

Por: Héctor Sarasti |

diciembre 13, 2022

“Qué dice tu mirada / Que cosa extraña tus ojos tienen / Cuando miro tu foto / Una rara obsesión me detiene / Dios mio, tú que eres el creador / De todas las cosas bellas / Que hay en el mundo / Por qué no escuchas hoy mis peticiones / Hicistes médicos pa' todos los males / Pero por qué no creaste uno / Que pueda curar un mal de amores / Yo quisiera que la tierra girara al revés / Para hacerme pequeño y volver a nacer…”

¿Quién en Colombia y en muchas partes del mundo no ha bailado, cantado o tarareado la famosísima canción vallenata Obsesión? Tal vez, pocos. Lo cierto es que esta tonada, compuesta por Sergio Amaris, se inmortalizó en el corazón de millones luego de que fuese interpretada por Ramiro Better. Cabe anotar que tanto el compositor como el intérprete del afamado vallenato fueron parte de la agrupación Estrellas Vallenatas, la cual logró grandes reconocimientos en el firmamento artístico.

Ahora bien, lo que la mayoría de gente desconoce es que Ramiro Better fue asesinado salvajemente el 1 de enero del año 2000 en Bogotá. En las inmediaciones de la calle 57 con carrera Caracas, sector de Chapinero, el cantante recibió una puñalada que lo llevó a desangrarse hasta la muerte. Al día de hoy, las razones del crimen aún no han sido establecidas plenamente.

En menos de un mes se cumplirán 23 años del percance que le quitó a la música vallenata este baluarte. El periodista Héctor Sarasti realizó una crónica para Testigo Directo sobre el trágico desenlace del cantante vallenato.

