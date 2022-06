“El Indignómetro”, una herramienta popular para la elección presidencial

Por: Alvaro de Jesús Forero Salazar |

junio 07, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Supongamos que estas elecciones de 2022 y las de 2018, fueron un ejemplo de pulcritud para el mundo.

Aunque las cifras resultan tediosas, son finalmente las que dan luz al curso del proceso. En esta ocasión se comparan las cifras de la primera vuelta en 2022 frente a las de 2018.

-Publicidad.-

Iniciemos con el censo electoral:

Para el 2018 la población votante estaba estimada en: 36.227.267. Para el 2022 esta cifra aumentó a 39.002.239. Aumentó el caudal electoral en: 2.774.972 (7.61%) votantes. Este aumento, obedece a la población joven que entra a formar parte del censo electoral en el espacio del último cuatrienio

Publicidad.

Ahora examinemos el número de sufragantes:

Para el 2018 sufragaron: 19.643.676 (54.22%), traducido en una abstención del 45.78%.

Para el 2022 sufragaron: 21.371.031 (54.91%) traducido en una abstención del 45.09%.

Si examinamos las anteriores cifras, el incremento de los votantes 2022 fue del 0.69% frente al 2018. Y si examinamos el aumento del caudal electoral entre el 2018 y el 2022, no se compadece con la tímida disminución de la abstención.

Ahora comparemos los votos de los tres candidatos finalistas 2018-2022. No, sin aclarar que de la misma forma en que el comportamiento de los votantes varía entre las legislativas y las presidenciales, igualmente varía entre la primera y segunda vuelta.

Comparemos las cifras Duque-Petro 2018-2022, establecidos como la mayor votación en primera vuelta:

Duque 2018 obtiene: 7.616.857 (39.34%); Petro 2022: 8.527.768 (40.32%) con una diferencia de: 910.911 (0.98%) en favor de Petro.

Si hacemos el mismo ejercicio con los puestos segundo y tercero:

Petro 2018: 4.855.069 (25.81%); Fajardo 2018: 4.602.916 (23.78%) con una diferencia de: 792.153 (2.03%) en favor de Petro.

Si lo comparamos Rodolfo-Fico 2022, arroja el siguiente resultado:

Rodolfo obtiene: 5.953.209 (28.15%); Fico 5.058.010 (23.91%) con una diferencia de 895.199 (4.95%) en favor de Rodolfo.

Rodolfo 2022 frente a Petro 2018 obtiene un incremento de: 1.098.140 (2.34%) en favor de Rodolfo. Fico 2022 frente a Fajardo 2018 obtiene un incremento de: 455.094 (0.13%), en favor de Fico.

¿Qué objetivo tiene comparar las cifras entre la primera vuelta del 2018 y el 2022?

Porque el comportamiento en la segunda vuelta varía, luego, no se pueden establecer pronósticos adecuados si no se observa este orden. Por otra parte, se puede establecer que la capacidad de sufragantes versus sufragantes, la diferencia entre el 2018 y el 2022, no arroja un índice significativo.

Si no arrojan una diferencia relevante las cifras comparativas 2018-2022 ¿Podríamos establecer que el voto para estas elecciones estuvo jalonado por la indignación de los acontecimientos del 2019-2021, sumado al pésimo gobierno de Duque?

Esta es una de tantas preguntas a formularse y aunque las cifras se ajustan a las encuestas, “el Indignómetro” (instrumento para medir la indignación popular), en las concentraciones, no cuadra con los resultados.

Continuará…