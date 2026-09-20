- El imperio de Adolfo Reyes, dueño de Capillas de la Fe, que manda en el negocio de servicios funerarios

Lleva 30 años en ascenso y logró superar al Grupo Recordar con capital español y que se quedó Jardines del Recuerdo que nació tres décadas antes

Capillas de la Fe fue fundada el 9 de septiembre de 1993, en Bogotá, por Adolfo Reyes Gómez, su director general y propietario principal, reconocido tanto por su trayectoria empresarial como por su afición por los vehículos de alta gama. Su vocación comercial tiene raíces familiares, pues su abuelo se estableció en Bogotá para montar un taller de mecánica y convertirse en uno de los primeros vendedores de repuestos usados en el barrio La Estanzuela.

Ese entorno influyó en Reyes, quien más tarde comenzó a vender lotes en cementerios a cambio de una comisión, junto a su padre para una funeraria del norte de la capital. Tras comprender la dinámica del mercado, abrió un local frente a Medicina Legal para ofrecer soluciones inmediatas a los familiares de los fallecidos, que llegaban a reclamar sus cuerpos sin saber cómo proceder posteriormente.

El punto de quiebre en su negocio llegó al identificar el potencial de los planes exequiales basados en el ahorro mensual preventivo. Reyes vendió su vehículo, reunió sus ahorros y formalizó su primera empresa en 1993. El contrato decisivo que impulsó la expansión de la firma fue la adjudicación del servicio para el Ministerio de Defensa, una cuenta que ha mantenido en el tiempo y que cubre los funerales de miles de uniformados.

Posteriormente, la implementación de convenios de pago, a través de las facturas de servicios públicos, facilitó el cobro masivo y le permitió expandir su base de clientes asegurados. En los últimos años, sus planes exequiales se expandieron a las mascotas. En ese nuevo terreno, La Fe Mascotas está diseñado para animales con sala de velación, cofre fúnebre y opciones de cremación.

Adolfo Reyes colecciona vehículos de lujo entre los que se encuentran nueve ferraris, unas cuantas motos Harley Davidson y otros carros de colección

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El crecimiento ha sido rápido. Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio (Coorserpark S.A.S.), que opera bajo la marca Capillas de la Fe, registró ventas por $429.640 millones en 2025. El grupo empresarial incluye una estructura integrada que abarca a Proexequial, firma encargada de comercializar los planes de previsión exequial y servicios fúnebres; Coffins, dedicada a la fabricación de cofres y reconocida como una de las productoras de elementos exequiales en madera más grandes de Sudamérica y Flower Shop, enfocada en la provisión de arreglos florales y coronas.

En la actualidad, cuenta con 35 funerarias en el país, distribuidas en 10 sedes en Bogotá, 7 en municipios vecinos y 18 repartidas en 17 ciudades más, entre ellas Medellín, Cali y Barranquilla. Su infraestructura incluye carrozas fúnebres, buses para traslados, el proyecto Bosque Cenizario en la zona rural de La Calera y el mencionado espacio adaptado para mascotas en Guasca (Cundinamarca) denominado La Fe Mascotas, que ofrece servicios de velación, cofres fúnebres y cremación.

El capital internacional del Grupo Recordar y sus Jardines del Recuerdo



El segundo y tercer lugar en ventas dentro del sector lo ocupan Recordar Previsión Exequial Total S.A.S. y Parques y Funerarias S.A.S., empresas que integran el Grupo Recordar y que facturaron conjuntamente $338.921 millones en el 2025.

Mientras la primera se enfoca en la comercialización de los planes de previsión y asistencia exequial, la segunda administra los parques cementerios y los servicios funerarios directos. La matriz de la organización es Memorial Gardens of the Americas, una oficina de gestión patrimonial familiar con sede en Miami (Florida).

Los orígenes del grupo se remontan a 1967 con la fundación del cementerio Jardines del Recuerdo en Bogotá. En 1981, la propiedad pasó a manos de Memorial Gardens of the Americas, iniciando un proceso de expansión mediante la adquisición de Jardines del Recuerdo en Cali en 1983 y Jardines la Eternidad en Barranquilla en 1986, entidades que se fusionaron en 1999 bajo la sociedad Parques y Funerarias S.A.

Más adelante, la organización se expandió por diferentes lugares del país. Adquirió Jardines de Cartagena, construyó Jardines de la Eternidad del Sur en Barranquilla y absorbió la Funeraria San Fernando en Cali, rebautizada como Funeraria Jardines del Recuerdo. Tras consolidarse como Grupo Recordar en 2008, la red opera hoy 94 salas funerarias en 34 sedes de 9 ciudades, 8 crematorios y 7 cementerios, brindando cobertura a más de medio millón de familias a través de sus servicios para personas y mascotas.

En 2017, recibió capital extranjero para avanzar con su crecimiento. La multinacional española Grupo ASV Servicios Funerarios ingresó al Grupo Recordar adquiriendo una participación minoritaria valorada en aproximadamente USD 20 millones, en una transacción liderada por el exministro Rafael Pardo Rueda durante su gestión como presidente del Consejo de Administración del Grupo Recordar.

Javier De Arostegui Latorre es el CEO del Grupo Recordar y Primero con más de 1.900 colaboradores en el país

Fundado en Alicante en 1928 y de propiedad de la familia Payá, el Grupo ASV está liderado por los hermanos Guillermo, Amelia y José Juan Payá Cayuelas. La firma europea opera en servicios funerarios a través de ASV Funeser, seguros de decesos mediante Meridiano Seguros y transporte sanitario con una flota superior a 700 vehículos.

Así mismo, el Grupo ASV es propietario de Limbo Europe, compañía dedicada a la comercialización de ataúdes, urnas, joyas funerarias y accesorios. La llegada de la firma a Colombia formó parte de un plan de internacionalización iniciado en 2014 con la compra de operaciones del grupo estadounidense SCI en Alemania, proceso que continuó en 2021 con la adquisición de Southern Cremations & Funerals en Atlanta (Georgia), por USD 24 millones.

El Grupo Recordar se expandió en 2022 hacia el sector salud o bienestar con Somos Primero, prestadora de servicios de salud ambulatorios bajo un modelo de suscripción o membresía médica, donde cuenta con más de 3,5 millones de afiliados.

Lideres del sector

Estos dos grupos empresariales lideran el sector de servicios funerarios, parques cementerios y previsión exequial en Colombia. Ocupan los tres primeros lugares en ventas entre las 18 empresas del sector que figuran dentro las 10.000 más grandes del país. Coorserpark,Recordar Previsión Exequial Total S.A.S. y Parques y Funerarias S.A.S., representan el 57 % de las ventas totales de este selecto grupo, alcanzando un volumen conjunto de $768.562 millones.

Ambos conglomerados combinan la prestación directa de servicios funerarios con pólizas y planes de previsión exequial. Este último modelo ha alcanzado una de las tasas de penetración más altas de Latinoamérica, garantizando a estas organizaciones un flujo de ingresos recurrente y predecible.

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