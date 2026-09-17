- El gigante británico Revolut aterriza en Colombia para competir en la banca digital

Con Diego Caicedo como CEO empezará a buscar clientes desde enero del 2027 en un mercado donde ya están Nubank, Lulo Bank, Global66, Wise y la banca tradicional

Desde octubre del 2025, con Cesar Ferrari como superintendente financiero en el gobierno Petro, el banco digital inglés Revolut recibió un aval inicial para constituirse como entidad bancaria (Revolut Bank Colombia) y empezó el proceso de entrar como protagonista activo en la competencia digital financiera.

Fue el vicepresidente José Manuel Restrepo quien dio la noticia de su aterrizaje en el país. Empezará a operar en enero del 2027, con Diego Caicedo como presidente en Colombia.

La llegada de Revolut a Colombia, con una inversión proyectada de hasta $100 millones de dólares, es una demostración de la Patria Milagro: más inversión, innovación y oportunidades para los colombianos. Hoy cuentan con licencia para operar y preparan su llegada al mercado.



El… pic.twitter.com/QgixzDVVeU — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 16, 2026

La aplicación móvil de Revolut permite administrar dinero y cambiar divisas directamente desde el celular. Ya en el gobierno De la Espriella, recibió la licencia de funcionamiento este 15 de septiembre de 2026 por parte de la Superintendencia Financiera. Revolut destinará una inversión estratégica de USD 100 millones para su desembarco y cuenta con cerca de 200.000 colombianos inscritos en su lista de espera.

La firma llega a competir en la gestión multimoneda contra plataformas como Global66 y Wise, frente a neobancos como Nubank, Mercado Pago y Lulo Bank, y ante billeteras locales como Nequi y Daviplata. Le apuesta a que según sus estimaciones el 87 % de los colombianos que residen en el exterior viven en países donde opera la plataforma y envían entre USD 12 y 14 millones en transferencias.

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Fundadores de ascendencia rusa y nacionalizados británicos

Los fundadores y principales propietarios de Revolut son el empresario rusobritánico Nikolái (Nik) Storonsky, su CEO, y el ingeniero ucraniano Vlad Yatsenko, encargado de la dirección tecnológica (CTO). Ambos emprendedores se convirtieron en multimillonarios gracias al éxito global de la compañía, calculándose la fortuna de Storonsky en más de USD 7.000 millones y la de Yatsenko por encima de los USD 1.000 millones.

Storonsky, nacido en Rusia e hijo de un alto directivo de la empresa estatal Gazprom, renunció formalmente a la ciudadanía rusa tras el conflicto con Ucrania y adoptó la nacionalidad británica por naturalización, residiendo en el Reino Unido junto a su esposa y sus dos hijos.

Por su parte, Yatsenko nació en Alemania Oriental en el seno de una familia ucraniana (su padre era oficial del ejército soviético) y creció en la ciudad de Mykolaiv. Ucrania. Casado y radicado en el Reino Unido desde hace más de quince años, adquirió la ciudadanía británica y ha mantenido un activo apoyo a Ucrania durante la guerra, realizando donaciones personales millonarias y facilitando ayuda tecnológica y financiera para los refugiados ucranianos en Europa a través de la infraestructura de la empresa.

Con fortaleza en el Europa, ahora le apuesta a América

Revolut se ha consolidado como la fintech más valiosa de Europa, con más de 80 millones de clientes en el mundo. Su valoración alcanzó los USD 45.000 millones tras la histórica ronda de inversión del fondo japonés SoftBank y la firma estadounidenseTiger Global en 2021, cifra que se reafirmó con la venta secundaria de acciones de 2024.

Asimismo, se convirtió en una de las plataformas financieras más rentables del mundo al registrar sus primeras ganancias en 2021; para 2025, el grupo reportó ingresos globales por USD 6.000 millones (un incremento del 46 % interanual) y ganancias antes de impuestos por USD 2.300 millones.

Diego Caicedo ha realizado desde mediados de 2024 la labor de construir el banco desde cero en Colombia

A diferencia de otros neobancos que dependen únicamente del cobro de intereses o comisiones por tarjetas, diversifica sus ingresos con cobros de suscripciones mensuales (planes Premium, Metal y Ultra), servicios de inversión y criptoactivos, seguros de viaje y corretaje de divisas.

Su mercado principal es el Reino Unido e Irlanda, seguido de cerca por países como Francia, España e Italia. Aunque el grueso de sus ingresos proviene de Europa, la compañía impulsa activamente su crecimiento en Estados Unidos, Brasil —su puerta de entrada a Latinoamérica—, México y la región de Asia-Pacífico.

En México opera desde abril de 2024 como Banca Múltiple, donde su mayor apuesta ha sido eliminar los costos ocultos en el corredor de remesas con Estados Unidos, permitir el manejo de cuentas en dólares y competir agresivamente en el mercado de ahorro digital con rendimientos de hasta el 15 % anual. Una estrategia similar a la que planea en Colombia.

La empresa le apuesta a Colombia desde mediados de 2024 cuando nombró a Diego Caicedo como su CEO en el país, encargado del proceso para obtener la licencia como entidad bancaria. Caicedo es un ejecutivo reconocido por haber sido cofundador y ex CEO de Klym (anteriormente conocida como OmniBnk), plataforma bogotana que ofrece financiamiento y factoring digital para empresas en la región.

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