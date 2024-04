El humidificador de Dollarcity que no necesita agua y solo cuesta $18 mil

Un creador de contenido lo compró y probó en casa pero el resultado no fue para nada el esperado, el artefacto no funciona

Dollarcity es un establecimiento que se caracteriza por ofrecer diversos productos muy útiles para el hogar a un precio bastante económico. Sin embargo, aunque parece un lugar lleno de buenas oportunidades para cuidar el bolsillo, la calidad no siempre es muy buena. Muchos influencers han hecho videos sobre sus productos y las impresiones han sido buenas pero en esta ocasión ocurrió todo lo contrario con el humidificador de Dollarcity.

El creador de contenido ‘el man de los descuentos’ fue a uno de los establecimientos y compró el famoso humidificador que funciona sin agua y cuesta solo $18.000 pesos. El sistema también emite luz de diferentes colores para ambientar. Respecto al sistema en su interior tiene un pequeño pebetero en el que vierte el aceite esencial y una vez calienta empieza a emanar el olor.

Pero la sorpresa se la llevaron sus seguidores cuando justo después de explicar el funcionamiento del producto y agregar un poco de aceite esencial que también fue comprado en Dollarcity comentó que no servía en lo absoluto. El pebetero nunca calienta y por lo tanto el aceite nunca se evapora, finalmente recomendó no comprarlo y aunque el suyo pudo salir defectuoso cree que el producto es el que no funciona en general.

