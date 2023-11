El hotel en Colombia que no quiso hospedar a Roger Waters por su apoyo a Palestina

.Publicidad.

Desde el 2015 el Grupo Gilinski hizo sociedad con la cadena norteamericana Four Seasons Hotels & Resorts para operar con su sello sus dos exclusivo hoteles de su propiedad: Casa Medina y Charleston. Son dos icónicos lugares, reservados para pocos huéspedes con los cual aseguran la exclusividad que fueron adquiridos por los Gilinski, igual que el hotel Santa Teresa de Cartagena, como parte de esta línea de negocios liderada por Gabriel Gilinski. Estos dos lugares fueron los escogidos por los productores para hospedar a Roger Waters para su concierto en Bogotá el próximo 5 de diciembre.

Usualmente los managers de los famosos reservan habitaciones al menos en dos lugares y solo al final deciden en cual se queda la estrella; asi hicieron con los hoteles Alvear y Faena en Buenos Aires que también le cerraron la puerta al músico británico, igual que el Sofitel de Montevideo. Fue la manera de rechazar las posiciones de apoyo a la causa Palestina que ha expresado el músico quien ha dicho no ser antisemita, pero si crítico del gobierno israelí y señala que ese país está cometiendo una 'limpieza étnica" contra los palestinos desde hace 75 años.

Muy posiblemente el escogido por Walters iba a ser el Hotel Casa Medina pues es uno de los preferidos por famosos. Fue allí donde murió el año pasado Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, pero la cadena hotelera norteamericana Four Seasons no dio detalles para el caso de la reserva del grupo de Roger Waters, según informó AFP. Waters recorre varios países de Sudamérica en una gira de despedida llamada 'This is not a drill' o 'Esto no es un simulacro. En Argentina dio una entrevista a Pagina 12 en la que explicó más ampliamente su posición y las razones que considera están detrás de la decisión de los propietarios o administradores de los hoteles.

“Lo hacen porque creo en los derechos humanos, y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino. Y voy a seguir haciéndolo. Porque se está cometiendo un genocidio ahora mismo, todos los días en Franja de Gaza y Cisjordania y todos los territorios ocupados. Y tiene que detenerse. Ha llegado el momento de que todos nosotros en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas digan basta. No más. No se le puede permitir a Israel que siga con este repugnante desenfreno genocida”. La gira de despedida de la estrella rockera de 80 años continuará.