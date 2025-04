El hombre que persiguió a Gabo durante 17 años y logró conocer todos sus secretos

.Publicidad.

A Bogotá llega el tesoro de Gabriel García Márquez, sus documentos inéditos, manuscritos, cuadernos, álbumes de fotos, correspondencia y objetos personales que serán expuestos en la Biblioteca Nacional, hasta ahora la exposición más completa sobre su vida y obra. Tras su muerte en 2014, Colombia no logró quedarse con sus obras y objetos más preciados, pero fue la Universidad de Texas la que se llevó el botín. Pero a pesar de las 450 piezas de su archivo personal que se expondrán en la Biblioteca Nacional, quien mejor conoció a Gabo fue el inglés Geral Martin, un profesor en Stanford, Portsmouth y Pittsburgh que rastreó la vida íntima del Nobel desde 1990, ocho años después de haber recibido el Novel en Suecia.

Fueron 762 páginas de la primera biografía de Gabo, producto de los casi 20 años en los que Geral Martin persiguió al Nobel, hizo 300 entrevistas y más de mil notas. A Geral, quien leyó por primera vez a Gabo en octubre de 1968, un año después de que se publicó, le habían advertido lo “vanidoso, imposible que era”. Una vez se acercó a él, se dio cuenta que no era así, pero hacer su biografía era una tarea maratónica, a Gabo no le gustaba hablar de su vida privada.

Gerald Martin, quien nació en un barrio Brixton al sur de Londres, viajó a Colombia donde recorrió todos los pueblos caribeños en búsqueda de datos e historias con las que pudiera develar al Nobel. Visitó los periódicos donde trabajó cuando era periodista, se emborrachó con sus amigos, recorrió las calles de Aracataca con los hermanos del Nobel, desempolvó documentos para descubrir fechas exactas y no se dejó enredar por las entrevistas daba el mismo Gabo a quien conoció por fin en La Habana.

El 21 de diciembre de 1990 en Cuba, Gerald Martin buscaba una entrevista con Fidel Castro, pero se sorprendió cuando le informaron que quien quería hablar con él era el mismísimo Gabriel García Márquez. Se encontraron en un restaurante, fue una conversación de tres horas y varios wiskhys. Tocaron temas superficiales, luego en su biografía Gerald Martin diría que el escritor era mamador de gallo, pero un libro cerrado. Y es que hasta él mismo le dijo que sería muy difícil que terminara su trabajo teniendo en cuenta lo complicado que es para un inglés entrar en la cultura costeña.

De hecho, él mismo había dicho que tenía tres vidas: la pública, la privada y la íntima. Tal vez acorralado por un inglés que nunca ha dejado nada sin terminar, García Márquez se inventó una pelea para tratar de frenar aquella biografía que ya se estaba cocinando. En otro encuentro el escritor, bastante enojado, le increpó a Gerald la insolencia de haber criticado tajantemente su novela El otoño del patriarca. Para el colombiano, el investigador inglés no había entendido el trasfondo de aquella obra, pues si se hacía una lectura concienzuda se enteraría que esa no era una novela sobre los dictadores de la época (léase Castro, Trujillo o Somoza), sino la encarnación de la soledad de un escritor que podía con la libertad de las letras construir un mundo como le diera la gana, pero al final terminar en la más pírrica de las soledades. Incluso, García Márquez como aquel dictador que nunca fue sentenció que si una persona que pensaba escribir a fondo sobre él, no entendía aquel libro, jamás podría ser su biógrafo.

Como predestinación a los dos los uniría una enfermedad. Primero fue Gerald, quien a mitad de camino se enteró que padecía un cáncer, el cual superaría con juicio. Más tarde la misma enfermedad se la detectarían al Nobel, a quien la quimioterapia lo afectó mucho, pero los dos pasaron al otro lado del río. García Márquez aceptaría como un mortal más que pronto un inglés rompería el velo que tanto había tratado de sostener en el aire. Un año más tarde, en noviembre del año 2008, después de publicada la biografía se vieron frente a frente. Curiosamente García Márquez ya no tenía la prevención de aquel que se sentía esculcado, sino que estrechó la mano de su biógrafo oficial como si desde tiempos inmemoriales hubieran sido amigos.