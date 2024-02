El hombre que casi le daña la carrera a Martha Isabel Bolaños, hasta la robo

Aunque la relación empezó como una luna de miel, con el paso del tiempo todo cambió y su pareja no quería dejarla actuar por culpa de los celos

Martha Isabel Bolaños es una actriz de Colombia muy querida y todo gracias a su papel en Betty, la fea. Gracias a su papel, la mujer sigue siendo recordada en todo el país. Hoy en día, está popularidad ha crecido y todo gracias a La Casa de los Famosos. La mujer se ha convertido en una de las participantes más llamativas por parte de los televidentes. Además, muchos esperan que por su forma de competir, se convierta en una de las participantes más polémicas de este reality. Lo cierto es que, ha sido por medio de este programa que han conocido algunos datos o situaciones que han vivido estos personajes. Como la historia del hombre que le robó a la actriz.

La lamentable relación que vivió Martha Isabel Bolaños, participante de La Casa de los Famosos

Este programa se presta para que sus participantes relaten algunas experiencias duras que han vivido. Justamente, en una conversación, Martha Isabel Bollaños compartió con ellos, relató una terrible experiencia que vivió con un hombre. Se trata de una pareja a la cual conoció por medio de una de sus amigas cercanas. Como en toda relación, las cosas arrancaron de la mejor manera posible. Él parecía ser el hombre prefecto, alguien atractivo y que la protegía. Quién no querría estar con un hombre que inspirara ese tipo de sentimientos en una mujer. Sin embargo, las cosas cambiaron totalmente poco después.

Poco después, ambos decidieron vivir juntos, lo que le daría un nuevo rumbo a esta relación. Él cambió radicalmente con ella, claro que Martha Isabel Bolaños sospecho que todo esto tenía que ver con el dinero. Y así fue, ella decidió prestarle plata, la cual no logró recuperar. Pero esto no fue todo, pues incluso, cuando ella buscaba conseguir algún papel, él le peleaba, evitando que ella trabajara con tal de no darle besos a otros hombres. Esto le hizo perder algunas oportunidades y además, también perdió más dinero. Finalmente, logró salir de esta relación al verle una conversación con otra mujer.

Un duro momento para la reconocida y querida actriz. Hoy en día vive sola y muy feliz, aunque en La Casa de los Famosos se le ha visto muy cerca a Juanda y muchos aseguran que podría ser uno de los primeros romances del reality.

Vea también: