- El histórico logro del gobierno Petro: la pobreza se redujo y la clase media se consolidó como nunca en el país

Las recientes cifras del DANE reflejan un cambio en las clases sociales en Colombia: por primera vez la clase media supera a la población en pobreza

Texto escrito por: Leonardo David Jimenez Molinello

El DANE acabó de publicar los datos sobre Clases Sociales en el país, y se observa con claridad que, en el 2025 se consolidó un cambio importante en términos de movilidad social en Colombia que ya empezaba gradualmente a mostrarse en 2024, gracias a las políticas progresistas del primer gobierno de izquierda de Gustavo Petro.

Entre 2012 y 2022, en promedio, el 37,5% de la población era pobre y el 29,3% pertenecía a la clase media. En 2025 la relación se invirtió completamente: la clase media llega al 38% y la pobreza cae al 28%.

En 2022, la pobreza superaba a la clase media por 6,7 puntos (muy similar al promedio de la década 2012-2022). En 2025, la clase media superó a la pobreza por 10 puntos.

La clase media también supera el porcentaje clasificado como población vulnerable. Desde que hay estadísticas comparables, nunca la clase media era mayor a población pobre ni era mayor a población vulnerable. En 2024 y 2025 se quebró ese comportamiento, por políticas de aumento del ingreso disponible, de gasto público social eficaz, pero en especial por un cambio en el modelo económico y productivo del país.

Por ello, los hechos cada vez más demuestran que, el cambio sí que dio frutos en este país, y que uno de ellos fue, romper la desigualdad y la pobreza.

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