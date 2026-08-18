Las2orillas.co: Historias, voces y noticias de Colombia

Nota Ciudadana

El histórico logro del gobierno Petro: la pobreza se redujo y la clase media se consolidó como nunca en el país

PorNota Ciudadana

Ago 18, 2026

Las recientes cifras del DANE reflejan un cambio en las clases sociales en Colombia: por primera vez la clase media supera a la población en pobreza

- El histórico logro del gobierno Petro: la pobreza se redujo y la clase media se consolidó como nunca en el país
Compártelo
Texto escrito por: Leonardo David Jimenez Molinello

El DANE acabó de publicar los datos sobre Clases Sociales en el país, y se observa con claridad que, en el 2025 se consolidó un cambio importante en términos de movilidad social en Colombia que ya empezaba gradualmente a mostrarse en 2024, gracias a las políticas progresistas del primer gobierno de izquierda de Gustavo Petro.

Entre 2012 y 2022, en promedio, el 37,5% de la población era pobre y el 29,3% pertenecía a la clase media. En 2025 la relación se invirtió completamente: la clase media llega al 38% y la pobreza cae al 28%.

En 2022, la pobreza superaba a la clase media por 6,7 puntos (muy similar al promedio de la década 2012-2022). En 2025, la clase media superó a la pobreza por 10 puntos.

La clase media también supera el porcentaje clasificado como población vulnerable. Desde que hay estadísticas comparables, nunca la clase media era mayor a población pobre ni era mayor a población vulnerable. En 2024 y 2025 se quebró ese comportamiento, por políticas de aumento del ingreso disponible, de gasto público social eficaz, pero en especial por un cambio en el modelo económico y productivo del país.

Por ello, los hechos cada vez más demuestran que, el cambio sí que dio frutos en este país, y que uno de ellos fue, romper la desigualdad y la pobreza.

También le puede interesar:

La bajeza de Néstor Morales al cuestionar al Topo Mexicano sin haber removido un solo escombro para salvar una vida

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas

Por Nota Ciudadana

sección de periodismo ciudadano y colaborativo donde cualquier persona puede publicar sus propias historias, denuncias, noticias o relatos de primera mano. Es un espacio abierto para dar voz a miradas regionales y alternativas a los medios tradicionales en este portal independiente colombiano.