El histórico jugador de la selección que no necesitó de MasterChef para abrir restaurante y ser exitoso

Nacido en Tumaco en el año 1952, Willington Ortiz creció en un lugar de mucha necesidad. Aunque no habían escuelas y le tocaba jugar sobre la arena, el tumaqueño desarrolló un talento único. Sus habilidades lo llevaron a ser un jugador líder que descrestó a toda Colombia. Pero esa persistencia y berraquera la siguió desarrollando tras su retiro. En contra de todo mal pronostico e incluso de una pandemia, el exjugador de la Selección Colombia sacó adelante un emprendimiento. El restaurante de Willington Ortiz está ubicado en el norte de Bogotá, y ha sido todo un golazo

La carrera de Willington Ortiz como futbolista

El hombre proveniente de Tumaco se convirtió en un gran referente de la selección Colombia durante los 70's y 80's. El jugador hizo parte del equipo que logró el subcampeonato de la Copa América en 1975. Además, jugó varias eliminatorias, vistiando la camisa de Colombia, como Alemania 1974, España 1982, y más. En Colombia también militó en varios equipos, como el Deportivo Cali, el América de Cali y Millonarios. Sin duda alguna, su mejor etapa fue en el equipo capitalino, convirtiendose en una gran idolo. Internacionalmente, logró disputar tres finales de la Copa Libertadores de América.

Un crack del que muchos aseguran que nació en un época equivocada. Aunque su talento es innegable, y aunque no logró jugar en el exterior si fue codiciado por equipos como el América de México. Además, no se pueden dejar de lado los historicos goles que logró con la selección Colombia. Un jugador al que fútbol le pagó poco, pues su talento era indudable. Es cierto que es un vistazo muy rápido a lo que fue la carrera como jugador, aunque no el hombre sigue siendo cercano al fútbol. Tras su retiro, decidió dedicarse a ser entrenador, una labor que en algún momento se vio empañado por algunas acusaciones.

El restaurante de Willington Ortiz, "El rincón del viejo Willy"

Pero el hombre siguió adelante y decidió enfocarse en otros negocios. Optó por un emprendimiento lejano al fútbol, por el que ha luchado, aunque aún no le ha sacado canas. Se trata del restaurante de Willington Ortiz, ubicado en el norte de Bogotá, en Padro Veraniego. El nombre de este negocio es "El rincón del viejo Willy" y ha tenido un arduo trabajo paras sacarlo adelante. El proyecto del historico jugador de la selección arrancó en el año 2017. Una idea que surgió con el fin de poder generar ingresos extra. Eso sí, en aquel entonces el hombre ya se dedicaba a ser entrenador de fútbol en la ESAP.

El viejo Willy, como le dicen de cariño, abrió su restaurante en 2017. Foto: Leonel Cordero

Sin embargo, era necesario otra fuente de ingresos, por lo que vio con buenos ojos tener su propio restaurante. Pero no iba a ser cualquier lugar donde la gente fuera comer. El negocio de Willington Ortiz debía tener los sabores de su tierra, los sabores de Tumaco. Sin pensarlo mucho, se puso manos a la obra, comprando todo lo que necesitaba para montar su emprendimiento. Eso sí, aunque trajo cocineras desde las costas de Nariño, estas se cansaron de Bogotá; pero ni esto sería impedimento para que el exjugador siguiera con "El rincón del viejo Willy". Busco una solución y la encontró, prepararó a un chef con los secretos de la gastronomía de Tumaco.

Y poco a poco el restaurante de Willington Ortiz fue creciendo. Si bien muchos iban por conocerlo, él supo sacarle provecho a su imagen y la comida de calidad que aún ofrece. Esto con el fin de que la gente siguiese yendo a comer allí. Sin embargo, llegó un momento duro, el cual estuvo a punto de acabar con ese sueño.

Llegó la pandemia y las dificultades para el negocio del exjugador de la selección

Aunque ya llevaba un par de años consolidando su negocio, llegó un virus que le complicó la vida a todos. El Covid-19 hizo de las suyas, atacando con toda y a todos, pero Willington Ortiz, sabía que este partido no lo perdería. Como en sus mejores años como futbolista, tuvo que hacer de todo para poder llevarse la victoria. Aunque la reactivación fue lenta, nada detuvo su negocio. El restaurante de Willington Ortiz siguió dando la pelea, a pesar de casi quedar en la quiebra. Eso sí, tuvo que buscar préstamos bancarios para darle solución a este problema que enfrentaba.

Al final, ni el Covid-19 pudo con el exjugador de la selección. Aunque lejos de la cancha, Willington Ortiz le marcó un golazo al virus y hoy en día su negocio sigue creciendo. Ni siquiera un intento de robo hacer un par de años fue suficiente para acabar con este gran proyecto. Un proyecto que el exjugador sigue muy de cerca. En muchas ocasiones se le puede ver atendiendo, como si fuera un mesero cualquiera. Siempre con sencillez y la humildad que lo caracteriza.

Además, no ha dejado de lado el fútbol. A pesar de tener 71 años, sigue enfocado en su fundación. Un espacio que le da cabida a niños que quieren ser futbolistas, pero que no pueden pagar una escuela costosa. Y es que, justamente él es uno de los profesores, uno de esos que está preparando a las siguientes generaciones que representarán el país. Así como lo hizo él hace más de 30 años.

