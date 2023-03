El hincha más enloquecido del Junior de Barranquilla

.Publicidad.

Cuando los Char anunciaron la contratación de Juan Fernando Quintero, Christian Daes, el creador y dueño de Tecnoglass, compró inmediatamente 10 mil abonos. Es por eso que el Metropolitano se ve menos triste esta temporada. Porque los hinchas del Junior son implacables, si el equipo no anda simplemente se cruzan de brazos y se cierran a la posibilidad de ir al estadio. El Metropolitano queda muy lejos. Daes, que en este momento está de fiesta, su empresa acaba de entrar al Top 10 de empresas con mayor capitalización bursátil del país, no tiene la felicidad completa. El Junior no anda. Los Char se han equivocado manteniendo en el cargo a un técnico que evidentemente no tiene las charreteras para manejar a un plantel maravilloso. Daes es un enfermo del fútbol. Es un loco por el Junior. Todavía recuerda las tardes soleadas en el Romelio Martínez cuando su padre lo llevaba a ver al súper equipo de José Varacka a finales de los setenta. Era apenas un niño pero ya crecía esa pasión que hoy lo domina. Un equipo que le ha causado más dolor que gloria, ¿qué tal la noche en Brasil cuando Jarlan Barrera mandó al espacio un penal que le daría la Suramericana a Curramba?

Si, con su habitual pasión, este hincha enloquecido ha hablado por su Twitter y ha decidido seguir creyendo en un equipo que no arranca, que no enamora, que no transmite nada. El jueves en Ibagué el Junior se juega la temporada, porque si no pasa esta ronda en la Copa Sudamericana ante el Tolima, el esfuerzo económico de traer a Juan Fernando Quintero y de mantener la nómina más cara del país, se le irá al garete a los Char.

-Publicidad.-

Por eso el hincha más enloquecido del Junior acaba de sacar esto en su Twitter y va a premiar a los hinchas que lancen los mensajes más motivantes para hacer que el equipo de Arturo Reyes retome la senda

Tenemos que apoyar al @JuniorClubSA @sebavierareal @juanferquinte10 @carlos7bacca en su partido de este jueves. Vamos con todo. A los 10 mensajes mas motivantes va una camiseta firmada @FunTecnoglass Nos fuimos — Christian Daes (@ChrisDaes) March 7, 2023

Publicidad.