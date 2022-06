El hijo de Juan Pablo Ángel es considerado el peor tronco en la historia de la selección

A finales del 2021 Tomás Ángel viajó a Londres para probarse con el Arsenal. Los contactos de su papá le sirvieron para probarse en el fútbol inglés, también le bastaron para ser tenido en cuenta en el Atlético Nacional en donde jugó algunos partidos y sólo marcó dos goles. La influencia de su papá le dio para ser convocado a la selección que jugará el Esperanzas de Toulon, tal vez el campeonato más importante que pueden jugar las selecciones juveniles.

El debut en el torneo no pudo estar peor para Colombia perdiendo contra Comoros, el desconocido país africano. Esto generó estas reacciones en redes sociales:

EL SUCESOR DE FALCAO🇨🇴

🍩Nunca falta en una convocatoria y es capitán.

⚽Falla goles por diversión.

🟢Quinto delantero en Atlético Nacional.

⚪ Tiene las características para jugar en la segunda división de Colombia.

ON THE WAY TO EUROPE TOMÁS🔜🔜🔜🔜 pic.twitter.com/DWE9mJjgP6

— Paralytics Colombia. 🇨🇴 (@ParalyticsCOL) May 31, 2022