El Grupo Wagner, los crueles mercenarios con los que Putin quiere aplastar a los soldados ucranianos

En noviembre pasado salió a la luz uno de los más estremecedores videos de la cruel guerra ucraniana. Un combatiente del Grupo Wagner que desertó y volvió a Rusia en un intercambio de prisioneros fue masacrado a mazazos, con una brutalidad que superaba el tradicional anuncio de “imágenes sensibles”. Yevgeny Nuzhin era la advertencia siniestra del escuadrón paramilitar que cada vez toma más protagonismo en el conflicto próximo a cumplir un año.

Wagner opera desde la guerra de Crimea del 2014, sus mercenarios fuertemente entrenados, con experiencia y mejor equipados que el ejército ruso, son reconocidos y temidos por las prácticas brutales contra la población civil, entre ellas ejecuciones masivas reconocidas por investigadores de la ONU y asociaciones de derechos humanos. Hasta hace poco eran casi desconocidos en el mundo, a no ser que se estuviera al tanto de los conflictos de Siria y Libia o la República Centroafricana, donde han estado presentes. Pero el 10 de enero su gran financiador, Yevgeny Prigozhin se puso literalmente las botas. En traje militar visitó las minas de sal sus tropas en Soledar, próxima a ser tomada en el este de Ucrania, y se adjudicó la victoria. Poco le gustó al alto mando, pero callaron.

Fue el destape del grupo que había mantenido un bajo perfil. No tiene sede, los mercenarios son ilegales ante la ley rusa, no es una entidad legal en ningún lugar del mundo. Pero el glorioso ejército ruso con todo su brillo en el desfile del Día de la Victoria, estaba por debajo de las expectativas, no estaba ganando, Kiev no se tomó de un zarpazo, se necesitaban refuerzos. Fue el momento de Wagner. Y Soledar fue el primer éxito de Rusia tras varios meses de derrota tras derrota, como la muy sonada de Jersón. Esta ha sido su victoria propagandística más poderosa y una prueba convincente de que Wagner es una de las unidades rusas más preparadas para el combate.

Del carrito de salchichas Prigozhin pasó al lujoso restaurante de San Petersburgo donde le llegó a Putin

Prigozhin, ha dejado la de ser el oligarca discreto para convertirse en actor destacado del conflicto que utiliza el canal Telegram de su empresa para cantar victoria. En su pasado hay más sombras que luces. En su juventud fue encarcelado nueve años por robo y fraude, pero salió de prisión en el momento en que Rusia ofrecía oportunidades con su terapia de choque económico. De un carrito de venta de salchichas llegó hasta los restaurantes. No a cualquiera. Su New Island flotante se convirtió en el más lujoso de San Petersburgo y en el favorito de Vladimir Putin. Progozhin siempre se las arregló para estar cerca de su mesa. Años después Concorde Catering tendría firmados los contratos de almuerzos escolares de San Petersburgo y Moscú y de parte del ejército ruso. Desde entonces se le conoce como “el cocinero de Putin”.

Saltó a la escena internacional cuando fue señalado en la investigación de Robert Mueller y las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de intentar influir en las elecciones de 2016 a través de su Agencia de Investigación de Internet basada en San Petersburgo. Una “fábrica de bots” dijeron Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido que anotó en comunicado “Prigozhin, el fundador de la granja de bots más infame y de mayor alcance”. En noviembre pasado Progozhin reconoció que interfirió en las elecciones estadounidenses y que continuará haciéndolo en "con cuidado y precisión”. Tiene un grupo de medios ´pro-Kremlin llamado Patriot que reúne cuatro sitios web de noticias - Ria Fan, Narodnye Novosti, Ekonomika Segondnya y Pokituija Segodnya- cuya audiencia total es mayor que la de Tass o la televisión RT. Además, de un yate de lujo y tres aviones.

Con Prigozhin, Dmitri Utkin (iz) fundó a Wagner y le dio el nombre de su compositor favorito

El oligarca ha ganado la mayor notoriedad en la medida en que Wagner gana más notoriedad. Sus miembros respaldan el nacionalismo ruso, la Federación Rusa dice que es parecida a otras organizaciones paramilitares, como la estadounidense Blackwater. Su nombre rinde homenaje a Richard Wagner, el compositor preferido de Adolfo Hitler que adoptó como seudónimo el que se supone fundador del grupo, Dmitri Utkin, un exoficial de las Fuerzas Armadas y veterano de las dos guerras de Chechenia, que abandonó el servicio en 2013 cuando comandaba una unidad de Spetsnaz, las fuerzas de élite del ejército ruso.

Wagner ha estado en Siria en el 2015 al lado de las tropas d Bashar al-Assad en la guerra civil, donde fue pagado con petróleo y gas, en Libia, República Centroafricana, Sudán, Mali y Mozambique, hasta once naciones donde han tenido presencia apoyando a los mandatarios o cuidando las instalaciones petroleras. Ha recibido pagos en oro y diamantes, que facilitan el lavado de activos y eluden las sanciones de Estados Unidos.

Prigozhin cantó en Soledar la primera voctoria importante de Rusia y se la atribuyó a sus mecenarios

Aunque quiera desligarse de Wagner, para Putin no es sencillo. Entre otras razones porque le permite restar importancia a las bajas en el campo de batalla y sacarle el cuerpo a las atrocidades cometidas por sus mercenarios. Prigozhin recorrió en septiembre todas las cárceles rusas para reclutar prisioneros ofreciendo indultos a quienes combatieran en el frente en Ucrania. Seis meses de servicio y luego la libertad. Para lograrlo tuvo que coordinar varias agencias de seguridad y hasta involucrar a Ministerio del Interior y Fiscalía. Pero como todos dependen de Putin, no hubo obstáculo alguno.

Prigozhin ha reclutado a miles de presos, 35.000, según Rus Siadiaschi, organización que vela por los derechos de los presos para combatir en Ucrania, algunas fuentes occidentales cifran en 50.000 la totalidad de sus efectivos. Ellos son el principal dolor de cabeza de las tropas del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Atacan por oleadas, primero van los convictos de las cárceles, una auténtica “carne de cañón” sin experiencia, entrenamiento, ni equipo. Ellos ponen el 80 % de las bajas. Después van los experimentados senior, con armamentos de última generación y visión nocturna.

Se estima en 50.000 los efecticos de Wagner, muchos de ellos rcclutados en cárceles rusas

Un informe de inteligencia ucraniano difundido por CNN da cuenta de su brutalidad. A los combatientes desertores o a quienes se retiren frente al enemigo sin autorización, los ejecutan en el acto a golpes con mazo, a los prisioneros de guerra les mutilan los genitales, a los heridos, los abandonan en el campo de batalla, porque no es cuestión de perder el tiempo si no se ha terminado el asalto.

Pengantinas de Wagner se venden en Rusia, muchos apoyan al grupo, sin importar la barbarie

De hecho, el informe concluye que «la muerte de miles de Wagner no le importa a la sociedad rusa». Prigozhin presume de una absoluta indiferencia por las bajas entre las filas de sus mercenarios. Acaba de anunciar que no seguirá reclutando en las cárceles. Por sorprendente que parezca, muchos apoyan su barbarie. En Rusia, algunas tiendas comenzaron a vender “Mazos Wagner”, y recuerdos y vinilos para autos con símbolos de Wagner. Prigozhin se hace cada vez más popular, pero Vladimir Putin, que no permite que nadie le haga sombra, ya ha empezado a bajarle los humos al dueño del escuadrón de las bestias rusas.

