- El grupo paisa detrás de Il Forno uno de los restaurantes italianos de tradicion que ha aguantado muchas crisis

Nacido en Medellín con un horno de leña, Il Forno hoy es una de las cadenas de comida italiana más grandes y rentables de Colombia

Convertirse en una de las cadenas de comida italiana que más factura en el país no es una tarea sencilla, y mucho menos en Colombia. En el mercado nacional existen por lo menos ocho grandes grupos y restaurantes enfocados en este tipo de gastronomía, pero entre todos hay algunos que han logrado una mayor visibilidad y consolidación.

Justamente es el caso de Il Forno, un restaurante muy reconocido que pertenece al grupo paisa La Receta, del que quizás muchos ya han oído hablar.

Equipo de Il Forno

La acogida de su propuesta ha sido tan sólida que, ahora que cumplen 25 años en el mercado, han logrado ingresos que alcanzan o superan los $130.000 millones. Esta cifra no solo demuestra el potencial del negocio, sino también la consolidación de la compañía como una de las más importantes dentro del segmento de comida italiana en Colombia.

Claro que detrás de los logros y los buenos resultados también hay retos. Como muchas empresas del sector gastronómico, esta marca ha tenido que afrontar la dureza del mercado y las temporadas de baja demanda. Sin embargo, ha sabido reinventarse para mantenerse en pie y buscar seguir liderando un negocio tan competitivo como disputado.

Detrás de esta empresa hay un paisa que, hace muchos años, soñó en grande. Lo que empezó con un horno de leña en una casa de Medellín, hoy se ha transformado en una cadena con presencia en más de cinco ciudades del país y con una oferta de platos que muchos consideran únicos y realmente deliciosos.

Así nació este grupo paisa y su famoso restaurante Il Forno en Medellín

Una de las mentes detrás de este grupo es Santiago Botero, quien, mientras estuvo en Italia pagando sus estudios, trabajó en diversos restaurantes, empapándose de la cultura y la gastronomía del país. Al regresar a Colombia no pudo ejercer sus conocimientos en escultura, por lo que decidió probar suerte en la industria de la comida, montando varios restaurantes que inicialmente no tuvieron el éxito esperado.

Todo cambió cuando encontró en Federico Jaramillo al socio ideal para dar vida a su primer gran proyecto.

Así, en el barrio San Lucas, al sur de Medellín, en los años 2000, nació Il Forno. Su primer local contaba apenas con 12 mesas y una carta reducida, centrada principalmente en pizzas y algunos pocos platos. Uno de los elementos más innovadores para la época fue su horno de leña, algo poco común en Colombia en ese entonces. Lo que parecía ser un pequeño restaurante de barrio empezó a crecer a pasos agigantados.

Cinco años después, y tras consolidarse en Medellín, la marca dio un salto decisivo en su historia: llegó a Cali. Con esta expansión, el grupo La Receta demostró que tenía una ambición clara de conquistar el mercado nacional. Más empleados, más clientes y una marca cada vez más reconocida impulsaron su crecimiento. Muchos visitantes de Medellín y Cali comenzaron a pedir que Il Forno llegara también a sus ciudades.

La expansión del grupo paisa y el nacimiento de otros restaurantes

Pero Il Forno no fue el único gran proyecto de este grupo. Trece años después de su nacimiento, sorprendieron nuevamente al mercado con el lanzamiento de una nueva marca: Wajaca, pensada para conquistar a los amantes de la comida mexicana. Esta arriesgada apuesta se convirtió en otra muestra del poder y la visión del grupo paisa.

Sede de Il Forno en Santa Fe Medellín

Tres años más tarde, en 2016, la expansión continuó hacia la costa Caribe, con la apertura de locales en Barranquilla y Cartagena. En 2018, el portafolio se amplió con el lanzamiento de Gelato Mocata, mientras la compañía seguía sumando presencia en el país. Para 2019, Il Forno y sus marcas hermanas llegaron a Bogotá y Manizales, consolidándose como uno de los grupos gastronómicos más fuertes del país.

Sin embargo, la pandemia representó un golpe duro, tanto para la empresa como para parte de su equipo de trabajo. Aun así, en 2021 lograron crecer un 20%, dejando claro que seguían de pie y con una estrategia sólida. Ese mismo año, Wajaca también abrió sus puertas en la capital, fortaleciendo la presencia del grupo en Bogotá.

Para 2024, La Receta ya contaba con 64 puntos físicos en Colombia, de los cuales 37 pertenecían a Il Forno. Hoy, con una expectativa de crecimiento entre el 9% y el 10% para este año, todo indica que el grupo paisa seguirá marcando el ritmo en el negocio de la comida italiana en el país.

