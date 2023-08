El golpe de suerte que tuvo Caracol con el final de Ana de nadie. Hundió a RCN

.Publicidad.

La pelea de rating en la televisión colombiana parece tener un ganador con los recientes estrenos. Antes de que se estrenase 'Tía Alison', el canal RCN gozaba del liderazgo, con la novela 'Ana de nadie'. Sin embargo, esa hegemonía que habían logrado con sus novelas, parece haber llegado a su final. Tras una larga espera, Caracol Televisión trajo de vuelta su popular reality de imitadores 'Yo me llamo'. Desde su estreno, el impulso que tuvo el canal fue enorme y rápidamente superó a la novela de su competencia. Así va el rating de Caracol Televisión y el rating de RCN tras el final de la novela protagonizada por Paola Turbay.

Así va el rating de Caracol Televisión

No se puede negar que Caracol Televisión ha gozado de un buen posicionamiento de sus producciones. Varios de sus programas tiene grandes audiencias, como Noticias Caracol y sus diferentes realities. Aunque el rating de Caracol Televisión acostumbra ser alto, recientemente, le venían ganando la pelea. Algunas de sus novelas no estaban logrando el rating esperado e incluso una de ellas se canceló antes de tiempo. Aunque 'El Desafío' tenía buenos números, (en la actualidad) no lograba anteponerse al rating de 'Ana de nadie'. Pese a esto, la llegada de 'Yo me llamo' cambió esta situación que estaba ocurriendo anteriormente.

-Publicidad.-

|Le puede interesar El feo colombiano más apetecido por Hollywood se llama Jairo Ordóñez

Y es que, de manera sorpresiva, el reality de imitadores de Caracol Televisión entró pisando fuerte. Los números que ha conseguido desde el inicio, han sido altos, similares a los de un partido de fútbol. Sin embargo, esto no ha sido todo. Los números conseguidos por 'Yo me llamo' han influenciado en parte del rating de Caracol Televisión. Se ha convertido en fuente de arrastre para las demás producciones que siguen. Los números de 'Romina poderosa' han aumentado, cosa que no sucedía cuando estaba 'El Desafío'.

Publicidad.

La caída del rating de RCN

Es cierto que 'Ana de nadie' y las novelas antecesoras lograron subir el rating de RCN. Sin embargo, tras el final de esta producción, el número cayó abruptamente. Uno de los medidores posiciona la novela protagonizada por Paola Turbay como número uno. Tras el final de esta novela, la encargada de seguirle los pasos era 'Tía Alison'. Lastimosamente, parece que esta historia no logró convencer a los televidentes del canal. Pero a esto, hay que sumarle el estreno de 'Yo me llamo', que sin duda ha arrasado en rating.

Por su parte 'MasterChef' tampoco ha conseguido los resultados de temporadas anteriores. En redes sociales, hay muchas opiniones divididas respecto a esta producción. Así como hay quienes aplauden el programa, también hay aquellos que comentan que esta no ha sido una buena temporada. Lo cierto es que el rating de RCN ha caído y el canal tiene una dura tarea para volver a levantarlo. La pelea entre ambos canales continua.

Vea también: