El gobierno de Petro: un año bajo fuego

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.



La extrema derecha no ceja en su empeño de defenestrar al presidente Gustavo Petro.



Desde el mismo momento en que ganó la presidencia el 19 de junio del año pasado, pronosticó la catástrofe para el país, asimilando que sería un gobierno castrochavista que llevaría al abismo al país en todos los órdenes, pero especialmente en materia económica, social y democrática.



Pronosticó que con la reforma tributaria se irían las empresas mineroenergéticas y no llegaría la inversión.



Que la paz total es un plan para premiar a la guerrilla y el crimen organizado.



Que la justicia ambiental nos llevará a la pérdida de la "soberanía" energética.



Que las reformas sociales nos llevarán a perder la salud, a la expropiación del ahorro de los trabajadores y a la pérdida de empleos y aumento de la informalidad.



Esto entre muchas otras más, mostraba un panorama apocalíptico y catastrófico.



La realidad ha mostrado cosas muy diferentes.



En temas económicos estamos regresando a los niveles de antes de la pandemia, la inflación viene descendiendo, el desempleo se ha reducido a un dígito, la inversión se mantiene ( sólo para contraponerlo a quienes hacen apología de ella), el poder adquisitivo del salario mínimo y de los estatales se mantiene por aumentos superiores a la inflación.



La reforma tributaria progresiva ha proveído cerca de $17 billones que han sido incorporados mediante adición al presupuesto nacional del 2023, con mejoras sustanciales en salud, educación y agricultura, que sumado a la implementación de la renta ciudadana y la matrícula cero impactan fuertemente la inversión social.



Adicionalmente la agenda social del gobierno contemplada en el PND, se complementa con la presentación al congreso de las reformas de salud, pensiones, laboral, educación superior, servicios públicos y el sistema general de participación -SGP, que prevén restablecer derechos a la población y mayores recursos para su atención y se establece al campesinado como sujeto se derechos.



En materia de transición energética, se aprobó el tratado de Escazú, se incorpora a las comunidades en las nuevas tecnologías de energías limpias y se involucra a Ecopetrol en esta materia.



Y en el tama de la paz total, el gobierno y el ELN acaban de firmar un acuerdo para hacer un cese bilateral al fuego por 6 meses iniciado el 3 de agosto y la constitución de un Comité de Participación de la sociedad civil de 81personas que diseñarán la participación para los cambios que la sociedad reclama.



Establecido estos avances, se conoció todo un entrampamiento por parte de la Fiscalía, que se ha convertido en la punta de lanza de la oposición al gobierno del cambio, consistente en responsabilizar al presidente Gustavo Petro y al gerente de la campaña de conocer las desafortunadas acciones de Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez consistentes en mediante un enriquecimiento ilícito y lavado de activos destinó recursos a la campaña electoral presidencial.



Dicha acusación queda revestida por la misma pareja cuando afirman que ni el presidente ni el gerente conocieron de esa decisión de la cual ellos son sus únicos responsables.

Han configurado con todo esto un proceso que persigue juzgar al presidente en el Congreso para sacarlo en lo que se conoce como un golpe de estado blando

-Publicidad.-



Sin embargo, han configurado con todo esto un proceso que persigue juzgar al presidente en el Congreso para sacarlo en lo que se conoce como un golpe de estado blando y que se constituiría en el objetivo con el cual los sectores de la extrema derecha han mantenido bajo juego al actual gobierno.



El presidente Perro ha insistido en que su hijo debe atender sus responsabilidades y a pesar de su situación de padre ha señalado que no interferirá en la acción de la justicia.



Ésta acción y el hecho de Nicolás Petro con seguridad seguirá siendo aprovechado para generar un clima de desconfianza y de ingobernabilidad, en lo inmediato para bloquear las reformas sociales en el congreso y para invitar a no respaldar las opciones de los candidatos del cambio en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre y que en futuro seguirá siendo de derrocar al presidente.



Frente a este difícil panorama, que ya está claro no tiene responsabilidad el presidente Gustavo Petro, las fuerzas democráticas y del cambio deberán realizar el más amplio Acuerdo Nacional como lo ha propuesto el propio presidente tanto en sus alocuciones del 20 de julio y el pasado 7 de agosto, acompañada de una poderosa y masiva movilización social y en las redes y en la calle.



Será el apoyo popular el que permita resolver y no permitir un golpe de estado a este gobierno.



No podemos permitir en Colombia lo que sucedió en Brasil cuando sin ninguna prueba se procedió a revocar, a la en ese momento la presidenta Dilma Rousseff, arrestar al expresidente Inacio Lula que permitió la elección como presidente el fascista Bolsonaro, que posteriormente se supo fue tomada una triquiñuela contra las fuerzas del cambio que representa el PT, el partido del Trabajo del Brasil, que permitió el regreso de Lula a la presidencia.



Twitter: fabioariascut