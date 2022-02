El general (r) Palomino no cae como anillo al dedo en el Centro Democrático

Por sus antecedentes oscuros en la Policía Nacional relacionados con 'La comunidad del anillo', su llegada a este partido político no resulta ser tan oportuna

Por: Edilberto Soto Meza |

febrero 09, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Considero que contar con el respaldo de un exgeneral de la Policía Nacional en una campaña presidencial es positivo desde el punto de vista militar, ya que tener a las fuerzas militares a favor tiene como significado “el cumplimiento del orden público en el país” al acomodo del presidente. Pero existen situaciones en cuanto a apoyos políticos que pueden causar un efecto negativo para la opinión pública.

Hablo del caso del exgeneral retirado Rodolfo Palomino, quien en días pasados reveló que apoya la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia.

-Publicidad.-

Para mí, la llegada de Palomino al Centro Democrático puede traer opiniones en contra, ya que este partido político tiene que buscar alianzas con exfuncionarios sin pasados nocivos, porque esta colectividad carga muchas cruces que son de conocimiento público. Recordemos que Rodolfo Palomino fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría en cabeza de Alejandro Ordóñez durante 13 años, después de que saliera a la luz el tan relevante caso de 'La comunidad del anillo'. Es decir, que el exgeneral no cae como anillo al dedo en el partido de Gobierno.

Coincidentemente, tras el apoyo de Palomino al Centro Democrático, La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia archivar el caso de los generales en retiro Rodolfo Palomino, Carlos Ramiro Mena y Édgar Sánchez Morales, acusados por los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad. Como dice el viejo refrán, “favor con favor se paga”. Don Quijote, en una de sus tantas charlas con su compañero Sancho Panza, le dijo “Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero”.

Publicidad.

Considero que, en la comunicación política, por más discursos agradables que quiera expresar el emisor, si su pasado como funcionario público es oscuro, los receptores no lo van a captar de la mejor manera. Es decir, el rechazo del votante va a ser inmediato. Después del fallo de la Procuraduría, la imagen de Palomino es negativa, así lo indican por ejemplo los tantos comentarios en contra en las redes sociales de los medios de comunicación, con respecto a las noticias y opinión publicadas de Rodolfo Palomino. Si al coronel no tiene quien le escriba, el exgeneral no tiene quien lo apoye.

¿Con qué moral el exgeneral va a hablar de derechos para las mujeres? ¿Con qué argumentos se puede referir Palomino en una futura conversación de buen ambiente laboral en la Policía? Nada de lo anterior le va a convenir al partido de Gobierno.

“En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”, decía el político alemán Konrad Adenauer.

Si Gustavo Petro está haciendo alianzas con personajes que tienen antecedentes por corrupción, el Centro Democrático no se queda atrás, lo cual indica que en la carrera por la presidencia las ideologías quedan atrás y lo más importante será la influencia en las entidades públicas a futuro y la captación de todo tipo votos.

@EdilbertoSotoM2