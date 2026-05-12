- El estudiante antioqueño al que le apagaron la vida mientras exigía más pupitres para su colegio

A casi medio siglo del paro cívico de 1977, el nombre de Rodrigo García sigue siendo el símbolo de un pueblo que entendió que la educación es una conquista social

Texto escrito por: Fabio A. Marulanda V

Hay muertes que no terminan en el instante en que el cuerpo cae. Hay muertes que se convierten en campanas, en cicatrices colectivas, en nombres que regresan cada vez que una comunidad vuelve a defender aquello que ama. La muerte de Rodrigo García, ocurrida el 12 de mayo de 1977 durante el paro cívico de La Ceja del Tambo, pertenece a esa clase de tragedias que dejan de ser individuales para convertirse en símbolo. Desde entonces, el nombre de aquel joven quedó unido para siempre a la defensa del Instituto de Enseñanza Media Bernardo Uribe Londoño —el BUL— y a la memoria popular de un municipio que aprendió, en medio de gases, piedras y sangre, que la educación pública también podía defenderse con el cuerpo.

El Oriente antioqueño de la década de 1970 atravesaba profundas transformaciones sociales. La región dejaba de ser únicamente un corredor agrícola para convertirse en un territorio marcado por procesos de industrialización, crecimiento urbano y reorganización política. En ese contexto, la educación pública secundaria comenzó a adquirir un valor estratégico para las clases populares. El IDEMBUL —posteriormente conocido como Liceo Bernardo Uribe Londoño— surgió como una conquista social y como una esperanza para cientos de jóvenes que, de otro modo, habrían quedado excluidos del acceso al conocimiento y a la movilidad social.

Sin embargo, las promesas oficiales pronto comenzaron a incumplirse. El gobierno departamental había adquirido compromisos presupuestales para mejorar las condiciones materiales del colegio, pero los recursos nunca llegaron. La infraestructura educativa se deterioraba mientras crecía la indignación popular. Los estudiantes, acompañados por padres de familia, profesores y diversos sectores del municipio, comenzaron entonces a organizar reuniones, asambleas y movilizaciones públicas. Durante semanas insistieron en vías pacíficas. Solicitaron respuestas institucionales. Esperaron. Pero el silencio del Estado terminó por convertirse en una forma de violencia.

Así nació el paro cívico del 12 de mayo de 1977

La Ceja del Tambo amaneció aquel jueves con un aire distinto. No era únicamente un día de protesta: era la sensación de que el pueblo entero había decidido levantarse para defender algo que consideraba suyo. Las vías fueron bloqueadas. Las calles comenzaron a llenarse de jóvenes, campesinos, obreros, madres de familia y ciudadanos comunes. El reclamo no era abstracto: se trataba del derecho a estudiar, del derecho a existir dignamente en un país donde la educación pública siempre parecía ocupar el último lugar en las prioridades estatales.

La movilización, inicialmente pacífica, comenzó a tensarse cuando llegaron las fuerzas policiales y militares para desbloquear las carreteras y dispersar la protesta. La investigación histórica de Diego Armando López Cardona describe cómo el conflicto escaló progresivamente hasta transformarse en un «choque brutal» entre las fuerzas del Estado y una multitud enfurecida. Entonces ocurrió la tragedia.

Rodrigo García, estudiante y participante del paro, cayó abatido en medio de la confrontación. Las reconstrucciones históricas coinciden en señalar que murió a manos de la fuerza pública durante los enfrentamientos ocurridos aquel día. Su muerte no fue un accidente aislado dentro del caos: se convirtió en el punto de quiebre emocional y político del paro cívico. Desde ese instante, la protesta dejó de ser únicamente una exigencia presupuestal. Se transformó en duelo colectivo.

Las calles de La Ceja del Tambo comenzaron a arder de rabia. El dolor popular se volvió furia. La multitud respondió con piedras, barricadas y enfrentamientos prolongados. El municipio entero pareció entrar en combustión. La memoria oral recogida por Diego López Cardona habla de persecuciones, detenciones, corridas desesperadas, gases lacrimógenos y un ambiente de guerra urbana que rompió para siempre la aparente tranquilidad de esta población del Oriente antioqueño.

Pero más allá del enfrentamiento físico, lo que verdaderamente murió ese día fue la inocencia política de una generación. Rodrigo García se convirtió en la prueba brutal de que incluso reclamar educación podía costar la vida. Su cuerpo terminó siendo el testimonio más desgarrador de la distancia entre el discurso oficial y la realidad colombiana de los años setenta. Mientras el país hablaba de modernización y progreso, los estudiantes pobres debían enfrentarse a fusiles y bolillos para exigir pupitres, aulas y presupuesto.

La muerte de Rodrigo García posee además una dimensión profundamente simbólica dentro de la memoria cejeña. Él no cayó defendiendo un interés privado ni una causa individual. Murió defendiendo un espacio educativo que representaba el acceso de las clases populares al conocimiento. En cierto sentido, murió defendiendo la posibilidad misma del futuro para cientos de jóvenes del municipio. Por eso su nombre persiste.

Persistió en los relatos familiares. Persistió en las conversaciones clandestinas de quienes sobrevivieron al paro. Persistió en la memoria oral de estudiantes y profesores. Persistió como una especie de herida abierta que cada generación vuelve a mirar cuando el territorio del BUL parece nuevamente amenazado. En las luchas contemporáneas por la defensa del humedal y del predio histórico del Liceo Bernardo Uribe Londoño, la figura de Rodrigo García reaparece inevitablemente. Porque el conflicto actual no se percibe únicamente como una disputa urbanística o administrativa: para muchos habitantes de La Ceja del Tambo, representa una continuidad histórica de la lucha por preservar un territorio cargado de significado social, educativo y emocional.

La memoria popular entiende algo que las burocracias rara vez comprenden: los territorios también tienen sangre

El predio del BUL no es simplemente un lote. Es un espacio atravesado por generaciones enteras de estudiantes, profesores y luchas comunitarias. Y cuando un pueblo siente que un lugar así está siendo amenazado, inevitablemente regresa al recuerdo de quienes lo defendieron antes. Rodrigo García aparece entonces como una figura casi sacrificial, una presencia que recuerda el precio humano que tuvo aquella conquista educativa.

En este sentido, el paro cívico de 1977 puede leerse también desde las categorías de la memoria histórica y la microhistoria social. Diego López Cardona, apoyándose en perspectivas cercanas a Carlo Ginzburg, reconstruye cómo los acontecimientos locales permiten comprender procesos nacionales más amplios: la relación conflictiva entre ciudadanía y Estado, la represión de la protesta social y la emergencia de movimientos cívicos regionales en Colombia.

Mauricio Archila ha señalado que los movimientos cívicos de las décadas de 1960 y 1970 constituyeron una respuesta popular frente a las desigualdades estructurales del modelo colombiano. En el caso de La Ceja del Tambo, esa protesta adquirió una intensidad particular porque giraba alrededor de la educación pública secundaria, un elemento decisivo para el desarrollo social del Oriente antioqueño. La lucha por el IDEMBUL no era simplemente educativa: era una lucha por reconocimiento, dignidad y ciudadanía. Por eso la muerte de Rodrigo García no puede reducirse a una cifra más dentro de la historia de la violencia colombiana.

Su muerte posee una densidad ética y simbólica distinta. Hay algo profundamente conmovente en imaginar a un joven estudiante enfrentándose, junto a su pueblo, al aparato represivo del Estado únicamente para defender una escuela. Esa imagen desborda el hecho histórico y entra en el territorio de la tragedia colectiva latinoamericana: el muchacho que entrega la vida no por ambición personal, sino por la esperanza común de una comunidad.

Quizá allí radique precisamente la razón por la cual el recuerdo del 12 de mayo de 1977 continúa vivo casi medio siglo después. Porque ciertos muertos dejan de pertenecer a sus familias y pasan a pertenecerle a la memoria moral de un pueblo.

La Ceja del Tambo sigue siendo, en muchos sentidos, el escenario de aquella herida histórica. El tiempo ha cambiado las calles, las administraciones municipales y los discursos políticos, pero la memoria del paro continúa respirando bajo la superficie. Cada vez que se menciona el BUL, cada vez que se habla de la defensa del territorio educativo, cada vez que la comunidad vuelve a movilizarse, el nombre de Rodrigo García emerge otra vez como una presencia inevitable.

No como una figura abstracta. Sino como el estudiante que cayó mientras defendía el derecho de otros a estudiar. Y quizá esa sea la forma más alta del heroísmo civil. No el heroísmo militar de las estatuas oficiales, ni el heroísmo vacío de los discursos patrióticos, sino el heroísmo silencioso de quien entrega su vida en defensa de la comunidad. Rodrigo García murió siendo estudiante, pero la memoria popular terminó convirtiéndolo en algo más profundo: en símbolo de resistencia educativa y dignidad colectiva.

Su muerte recuerda que las escuelas también pueden convertirse en trincheras morales. Que los pupitres, las aulas y los patios escolares pueden adquirir una dimensión sagrada cuando una comunidad decide defenderlos. Y que hay generaciones enteras cuya existencia futura depende de quienes, en determinados momentos históricos, estuvieron dispuestos a enfrentarse al miedo.

El 12 de mayo de 1977 no fue únicamente un episodio de confrontación callejera. Fue una fractura histórica en la conciencia colectiva de La Ceja del Tambo. Aquel día el municipio comprendió que la educación pública no sería entregada gratuitamente por las élites políticas: debía conquistarse. Y esa conquista tuvo un mártir.

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