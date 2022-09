El fracaso del 'Arriero' Herrera: en menos de tres meses destruyó el trabajo que lo sacó campeón

Por: Sam Noreña |

septiembre 06, 2022

Paso lo que tenía que pasar: el Arriero deja Nacional, el detonante fue la pésima presentación en el último clásico antioqueño.

David González, un técnico joven, mostró una cara de satisfacción durante el primer tiempo del clásico, mientras en el otro bando se observaban las caras descompuestas de tres técnicos, ya recorridos, quienes no encontraron paz durante todo el juego, revelando así la cruda realidad la cual es que por más técnicos experimentados que tenga Nacional en el banco, el proyecto, si es que lo hay, no arranca.

Atlético Nacional tuvo una pésima noche, una defensa descompuesta y un mar de desaciertos en campo, Independiente Medellín solo necesito cuatro llegadas a la portería verde para abatirla, con una efectividad del ciento por ciento en el primer tiempo, Nacional se vio superado táctica, técnica y hasta físicamente por un Independiente Medellín que, para ser sinceros, no es la mejor versión del Poderoso en los últimos años, venia de perder como local con Millonarios, el equipo que mejor juega al fútbol actualmente en Colombia; y también cayó como visitante frente a Águilas Doradas por goleada 3 – 0, particularmente, después del partido en Rionegro, veía más afuera a David González del Medellín que al Arriero de Nacional. Sin embargo, hay que reconocer todo, el pasado domingo, el Rojo de la montaña fue más efectivo, eficiente y superior en todos los aspectos ante el Verde antioqueño.

Personalmente, el Arriero debió dejar el banco del verde finalizado el semestre inmediatamente anterior, y sí, yo sé, le dio un título de liga al club después de cinco años, y si, ha sido menospreciado y humillado por personas al interior del club, sin embargo, a mi parecer Hernán Darío Herrera no debería seguir siendo el técnico de Nacional después del título, pero es una opinión personal basada más por el estilo de juego, la forma y el modo en conseguir resultados, digamos que es cuestión de gustos, no me gusta un equipo Grande que juegue sin jerarquía en la cancha y que se vea casi siempre sometido por sus adversarios, es un estilo respetable, así consiguió el Real Madrid la más reciente Champions, pero igual, para gustos los colores, y ese estilo no es mi gusto.

So pena de esto, el Arriero fue confirmado como técnico en propiedad del club, y muy a pesar mío, me imagine que el objetivo era darle continuidad a un proceso deportivo que fuera exitoso, más en miras de lo que se viene en 2023, subjetivamente yo no pensaba ni exigía el bicampeonato, sino más bien que se sembraran las bases para la libertadores, pensé que se iba a sostener una plantilla y a reforzar la misma y que para eso se había dado continuidad al Arriero, pero no; con el Arriero o sin él, con Rueda, Sachi, Gareca o Leonel, es más, ni con el mismo Pep o Klopp, Nacional está condenado al fracaso, son más los interrogantes que deja que las certezas, o bueno solo hay una certeza y es que el verde no es un proyecto deportivo.

En 2017 se inauguró con bombos y platillo el Centro de “Alto” Rendimiento, pero, el rendimiento y estado físico de los jugadores ha sido pésimo ¿de que sirve tener un edificio acondicionado tecnológicamente si el club está en proceso de decrecimiento? Un elefante blanco deportivo, eso es el tal centro de alto rendimiento de Atlético Nacional.

Ahora llega un nuevo presidente, el cuarto en 5 años, una de sus propuestas es fortalecer la cantera, no es malo, lo malo es las intenciones que se tienen por debajo en ese propósito; y otra de las propuestas es figurar en la libertadores 2023, óigase bien “figurar” ¿es esto un propósito de equipo grande y ya reconocido en Suramérica? ¿Cuándo se ha oído a River Plate, Boca, Palmeiras decir “vamos a figurar en la libertadores”? Nacional ya demostró que puede ganar todo en Colombia, obviamente teniendo un propósito deportivo. Nacional debe clasificar anualmente a la libertadores, y hacerlo directamente a fase de grupos, no a un repechaje que es para equipos pequeños y alcanzados, y no se trata de descuidar la liga local, para poder clasificar directamente a la fase de grupos de libertadores se debe ser campeón localmente, y la intención de participar en libertadores no debe ser otra que pelear el título, no se trata de prometer ser campeón, sino de pelear con argumentos futbolísticas y de buen juego el titulo internacional en cada edición.

Según los objetivos del nuevo presidente, se puede leer entre líneas que las intencionalidades en la raíz de Atlético Nacional, no son otras sino las económicas, y si, si tienes una empresa lo que esperas es eso, ganancias económicas, pero en un club deportivo, las ganancias económicas deben ser consecuencias del éxito deportivo, así fue en 2016, nacional tuvo ingresos altísimos; la idea de fortalecer la cantera no es otra que hacer de ella una mina, cualquier jugador joven con cualidades será subido al primer equipo, durara máximo 6 meses y será vendido, mas no remplazado, al parecer el objetivo es afrontar la libertadores 2023 con canteranos, pero adivinen que, no será para pelear la libertadores, será solo para figurar con el fin de usar el torneo internacional como vitrina para vender jugadores, pueden traer un gran cuerpo técnico, pero si estos llegan con la intención de tener éxito deportivo, van a fracasar mientras que en las raíces del club solo se tenga la intención de tener éxito económico, por tanto los jugadores que queden y que jueguen, estarán desorientados y lo mejor que lograran en Nacional será cobrar el salario y ya.

Para finalizar, una serie de cuestionamientos, entre 2010 y 2017, nacional tuvo un presidente, Juan Carlos de la Cuesta y cinco técnicos, logro títulos locales, dos finales de sudamericana, un título en libertadores y otro más en recopa sudamericana, todo esto en 7 años, del 2017 al 2022, los últimos 5 años, ya van 4 presidentes, y vamos para el onceavo cambio de técnico, solo dos títulos, y son locales, pésima participación en torneos internacionales y “problemas” económicos. Después de los ingresos monetarios en 2016 ¿Cómo puede entrar de un momento a otro un equipo en “apuros económicos”? ¿Esa inestabilidad administrativa a que se debe, porque tanto cambio de presidente y técnico? ¿Cuántos años hay que esperar la “recuperación” del club? ¿Por qué solo se venden jugadores, pero no se refuerza el equipo? Ya casi venden a Mier, uno de los pocos que ha brillado en el último tiempo, aunque también es mal visto que el más destacado de un equipo sea el portero.