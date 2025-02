El fracaso de RCN con los programas que quería sorprender; no le alcanzó para remontarle a Caracol

A pesar de que el canal le apostó todo a La casa de los famosos y Darío Gómez, no fue suficiente para poder mejorar sus números

La televisión colombiana está dando grandes sorpresas durante estas últimas semanas. Basta con ver los recientes estrenos, para poder entender qué es lo que está pasando. Hace algunos días, Caracol Televisión presentó el estreno de Yo me llamo. Este reality ha sido un completo éxito y sus números la están rompiendo. Se podría decir que hace mucho la tv colombiana no veía algo así. Pero, como es bien sabido, el Canal RCN también ha estado en competencia para ocupar los primeros lugares del rating. Sin embargo, La casa de los famosos y Darío Gómez no han tenido los resultados esperados.

La casa de los famosos y Darío Gómez, las producciones de RCN que no han dado el resultado esperado

Las expectativas eran altas, pues la llegada de la segunda temporada del reality iba a tener grandes resultados. El canal RCN hizo un gran esfuerzo, al tener que llevar solo el proyecto, que es bastante grande. Aun así, hicieron un arduo trabajo, contratando todo tipo de personajes. Incluso, lanzaron su plataforma para transmitir el 24/7 desde allí. Sin embargo, La casa de los famosos no ha tenido los resultados esperados, y no ha logrado cautivar como su primera temporada. Claro, el programa recién empieza y aún queda mucho camino, pero la situación sorprende.

🇨🇴#RatingOficial 3 de febrero de 2025 pic.twitter.com/8vJ2IHxTVr — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) February 4, 2025

Aunque, este no es el único caso que está teniendo estos mismos resultados. Recordemos que además del reality, el canal decidió que era hora de estrenar la historia de Darío Gómez. La novela cuenta con un increíble elenco y ha logrado enganchar a muchos, pero no a los suficientes. Quién sabe si se deba al hecho de que se estrenó meses atrás en Prime Video. Es bastante raro, pues las últimas bionovelas le dieron increíbles resultados a RCN y se esperaba que fuese igual con este proyecto. Lastimosamente, esta situación no se ha repetido con la novela del 'rey del despecho'.

Elenco de Darío Gómez.

Habrá que darle algo más de tiempo a ambos programas, sin embargo, su inicio no ha sido tan prometedor como se espera. Quizás con el paso de los días, su número de audiencia pueda mejorar notablemente, pues por el momento, Caracol se mantiene como líder del rating de la tv colombiana. Algo difícil, más si tenemos en cuenta la cuesta que tiene que recorrer RCN para aumentar sus números.

