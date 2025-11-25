El fracaso de la minera canadiense que sacaba oro de Santurbán que la llevó a la quiebra

Con una demanda pretendían sacarle a Colombia USD196 millones, pero perdieron el arbitraje, no pagaron sus deudas y ya están por fuera de la Bolsa canadiense

La compañía canadiense Montauk Metals Inc. (antes Galway Gold Inc.), que tenía presencia en Colombia desde al menos 2012, se ha declarado en quiebra de conformidad con la Ley de Quiebras e Insolvencia de Canadá. Esta situación ocurrió luego de que su Consejo de Administración no lograra llegar a un acuerdo con los acreedores. La Bolsa de Valores TSX Venture suspendió la cotización de sus acciones y los Administradores de Valores Canadienses emitieron órdenes de cese de negociación debido a que la empresa no presentó sus estados financieros anuales auditados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. No se prevé la reactivación de la compañía, funcionarios y los miembros del Consejo de Administración ya renunciaron.

Montauk Metals había entablado un pleito contra el Estado colombiano desde julio de 2018 bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. La minera buscaba una compensación de USD 196 millones, argumentando que la delimitación del Páramo de Santurbán realizada por el Ministerio de Ambiente impedía la continuación de la exploración y explotación de su concesión Reina de Oro. Esta concesión, otorgada por Ingeominas, incluía la mina de oro y plata El Volcán, la más grande en la región aurífera Vetas-California-Suratá.

En Colombia, la minería de oro está legalmente prohibida en los páramos, y Santurbán en específico abastece de agua a más de 2 millones de personas. Montauk Metals perdió el caso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el 7 de junio de 2024. El laudo arbitral desestimó las reclamaciones de expropiación y la violación al estándar de Trato Justo y Equitativo. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que el Tribunal consideró que las medidas adoptadas por Colombia "se tomaron de buena fe y constituían un ejercicio legítimo del derecho del Estado de ejercer potestades regulatorias para proteger el ecosistema de páramos".

Cabe destacar que municipios como Suratá, California, y especialmente Vetas, en Santander, tienen una tradición minera de más de 400 años debido a la gran riqueza de oro en las montañas de Santurbán. La mayoría de sus habitantes se han dedicado a la minería tradicional, y otras empresas mineras continúan presionando por una delimitación del páramo que favorezca la explotación de oro.

