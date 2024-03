Así fue el triste final de los fondos ganaderos: de 24 solo queda uno

.Publicidad.

El declive de los fondos ganaderos empezó cuando la sucursal de Córdoba fue tomada por las Autodefensas de la región en 1997. En aquella época los entonces, gerente del fondo, Carlos Enrique Sotomayor; su presidente, Benito Molina Velarde; el notario, Miguel Francisco Puche Yánez; el ganadero, Benito Osorio Villadiego; y los comandantes Salvatore Mancuso y los Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, entre otros, arrebataron al menos 105 predios de forma ilegal. De una forma más o menos cíclica se realizó el despojo.

Primero los hombres de las AUC amedrentaban a los campesinos. Así el fondo de Córdoba compró tierras muy baratas o regaladas. Después de la transacción el notario Puche entraba en acción, con el objetivo de maquillar el abuso. Con ese mecanismo varios accionistas y miembros de la junta directiva se beneficiaron como, por ejemplo, el empresario de origen antioqueño Luis Gonzalo Gallo. Dicho accionista fue procesado por la Fiscalía y también compareció el año pasado frente a los tribunales de la JEP.

El Fondo ganadero de Córdoba se liquidó en 2014 pero la sombra de sus malos manejos permaneció durante los casi veinte años que estuvo en activo.

El origen, una gran idea para el desarrollo de la ganadería

Las creaciones de los fondos datan de 1955 cuando el presidente de la republica Gustavo Rojas Pinilla sanciono el decreto 112 de 1955, por medio en el cual se establecieron las condiciones legales para la creación de dichos. En su momento la iniciativa mixta, por ser tanto pública como privada, alcanzó a contar con 24 gremios, dándoles una cobertura del 75% total del territorio nacional, en los 90.

Los fondos ganaderos, en el papel, buscaron fortalecer a los pequeños y medianos agricultores al garantizar financiación y ayuda técnica, los apoyos se hacían en base a la cantidad de ganado registrado en el fondo, generando en últimas un impulso al campesinado. El esquema, en teoría, parecía bien pensado; no obstante, en la realidad los fondos estuvieron involucrados en todo tipo de delitos. De las 24 asociaciones solo sobrevive el fondo del Huila, los demás se fueron liquidando con el tiempo y los cinco últimos que resistían están en las últimas. Todos están dentro ley de estructuración en la Superintendencia de sociedades, que esta a la cabeza de Billy Escobar.

Cinco fondos ganaderos en crisis

Durante décadas funcionaron muy bien, pero varios entraron en crisis económica. Hoy hay cinco en ley de quiebras: el del Tolima, el de Cesar, el del Atlántico, el de Boyacá y el del Meta, todos en liquidación y los dos primeros de entrada reciente a ley de insolvencia. Como ya se mencionó los fondos nacieron como un mecanismo para fomentar la pequeña y mediana ganadería, pero unas sucursales se desviaron de su tarea y cayeron en desfalcos administrativos e incluso algunos terminaron salpicados en casos de corrupción.

Últimos fondos registrados en ley de quiebras.

(Elaboración propia)

Las razones del fracaso son varias, entre ellos, los escándalos por desgreño administrativo y para ciertos casos la corrupción abrió investigaciones judiciales a los gerentes.

Fue el caso de Luis Fernando Caicedo el exgerente del fondo ganadero del Tolima quien resultó investigado por tres mil millones de pesos que debían terminar en la Cuenta Nacional de la Carne y Leche; pero Caicedo embolató la transacción.

En el caso del fondo de Boyacá la mala administración dejo números rojos por $93.459.468.

El del Cesar alcanzo un endeudamiento del 96,19%.

El Fondo ganadero del Huila en 2015 presentó perdidas por $ 633,5 millones de pesos y durante el periodo de 2011-2015 el fondo opita disminuyó el valor de sus activos, en otras palabras, se perdieron 7.034 cabezas de ganado en el Huila.

En el fondo del Atlántico se extraviaron 1200 cabezas de ganado y con el fondo del Caquetá su gerente resultó involucrado en lavado de activos.

La mala administración condujo a serios problemas para los socios, generalmente ganaderos pequeños y medianos, como son la mayoría en Colombia. Con los fondos han sido muchas las pérdidas generadas en su propia operación.

Una última falla del sistema es la ausencia de apoyo gubernamental, no obstante, les trasfieren recursos. Según Hernán Araujo Castro, el expresidente de la Federación Nacional de Fondos Ganaderos, los diferentes gobiernos no entendieron que los fondos son el mejor instrumento para los pequeños y medianos propietarios, y no han sabido entender la importancia de políticas de crédito para favorecerlos. Se podría decir entonces que los diferentes gobiernos perdieron la fe y decidieron dejarlos marchitar hasta llevar algunos a su liquidación.