El fracaso de Daniel Arenas que lo sacó de la TV

Uno de los pocos participantes de protagonistas de novela que logró forjarse una carrera en el exterior, hace algunas semanas dio a conocer en un canal mexicano que va a alejarse un tiempo de la televisión y volverá a Colombia para dedicarse a otros proyectos fuera de los sets de grabación.

El galán de las novelas mexicanas, que estelarizó producciones como Corazón indomable o Mi marido tiene familia, terminó el rodaje de una reciente producción, por lo que tomó la decisión, según él, pensando en su familia y también en reinventarse. "Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad” dijo el actor.

Tras terminar su telenovela, Daniel Arenas deja México y vuelve a casa https://t.co/Ya5lmKj8FH — Revista ¡HOLA! (@holamexico) November 22, 2021

Sin embargo, para portales especializados la decisión también pudo estar motivada por los fracasos en tv que ha tenido el actor en los últimos años, el más reciente S.O.S me estoy enamorando, que en el país manito no tuvo una buena acogida y terminó siendo una apuesta erronea por parte de Televisa.

Lo cierto es que el novio de Daniella Álvarez volverá al país para las festividades, pensando en pasar la navidad con su familia y mirar hacia el futuro con sus propios proyectos.

