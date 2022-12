El fariseismo del Congreso peruano

Que no venga a dárselas de héroe el Congreso peruano con el desastre de Pedro Castillo. Mis hermanos peruanos: si por su congreso llueve, por el de aquí no escampa

La experiencia histórica nos muestra que un congreso no depende tanto de las atribuciones que le define la constitución como de la calidad que le determinan los partidos que lo componen. Cuando los partidos han llegado a niveles de corrupción insoportables, no hay constitución que valga.

Castillo no es el responsable de la crisis peruana que ha desfilado oronda frente a nuestros ojos. Basta escuchar un minuto cualquiera de sus entrevistas para darnos cuenta de que sobre los hombros de ese pobre hombre no puede recaer ninguna culpa histórica. Nada histórico puede recaer sobre su episódica existencia.

Todos los seres humanos tenemos mucho de circunstanciales; sin embargo, sobre su humanidad parece habérsele ensañado una inmisericorde sobredosis.

Pedro Castillo no es el responsable de la crisis sino su más protuberante consecuencia. A todas luces, cuando uno lo veía elegido presidente, no se hallaba otra explicación que el grado de desesperación política a la que ha llegado el pueblo peruano. Nadie con dos dedos de frente podría suponer en Castillo al líder de alguna alternativa política. Bastaba que abriera su boca para saber que por ahí no pasaba ninguna idea de cambio ni de nada. Solo ignorancia y torpeza.

La pregunta que nos surge es, entonces, evidente:

-¿Cómo será de mala la clase política peruana que el pueblo prefirió elegir a Castillo que a ella?

Corrupción tras corrupción, pantomima tras pantomima, vanidad tras vanidad, indolencia tras indolencia, desparpajo tras desparpajo, ignorancia tras ignorancia. Eso es la clase política peruana. Eso es el Congreso peruano.

-¿Qué querían, que el pueblo siguiera eligiéndolos elección tras elección?

La del miércoles pasado era la tercera vez que el Congreso votaba su destitución en los fugaces y eternos 16 meses y nueve días que duró su gobierno. Si es que a eso se lo pueda llamar gobierno.

Otra pregunta nos surge, entonces:

-¿Por qué esta vez sí, y las otras no, había las mayorías suficientes para destituirlo?

No parece ser que ahora sí había argumentos y antes no. Podría decirse que Castillo siempre fue el mismo. Desde que lo eligieron hasta que lo destituyeron.

-¿Entonces por qué esta vez sí lo destituyeron y por qué antes no?

Por una razón muy simple:

-Porque antes el Congreso no había decidido destituirlo y ahora sí.

Por la sencilla razón de que Castillo ya se había quedado sin qué más repartirles a los congresistas para comprarles sus votos salvavidas.

Resulta que ahora, cuando el inefable Castillo se vio perdido e intentó el golpe más atolondrado de la historia de la humanidad, el Congreso peruano quedó como el salvador de la democracia ante el golpe de estado “más antidemocrático y peligroso del hemisferio”.

-“Que falta de respeto que atropello a la razón”.

Mis hermanos peruanos:

No saben cuánto los he pensado y acompañado en estos días. Pero créanme, si por el congreso de ustedes llueve, por el de aquí no escampa.

¡Suerte y pulso!