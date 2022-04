El extravagante regalo de bodas de Christian Daes a su amiga Andrea Valdiri

.Publicidad.

Poco se sabía del empresario y dueño de Tecnoglass y su amistad con la también barranquillera Andrea Valdiri. A solo un día de su matrimonio con el creador de contenido Felipe Saruma, la pareja recibió una sorpresa que los cogió hasta en pijama. "Qué noche tan maravillosa, especial. Yo creo que no es normal que estés en tu casa en pijama y de repente el equipo de trabajo de Christian Daes me saque de la casa y darme estas felicitaciones que me llenaron de alegría" inició la mujer para mostrar luego el video que los llevó hasta la famosa Ventana de Campeones, un monumento que donó a Barranquilla el empresario en el 2019 y se ubica en la avenida circunvalar.

"Gracias a todo el equipo de Tecnoglass, te sobraste Christian Daes, te amo con mi corazón, qué bonito detalle, un monumento de mi ciudad y me colocaste las felicitaciones, no tengo palabras" finalizó entre lágrimas Andrea Valdiri que sacó la ventana este fin de semana con su matrimonio.

