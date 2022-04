La hipocresía de Kevin Roldán con Dios

La mamá de su hijo Lina Arroyave inició una retahíla después de la foto del caleño en una capilla. Su relación no terminó muy bien y la modelo no lo perdonó en redes

"¿Cuál será su Dios? Kevin Roldán es lo más pato" inició Lina Arroyave en sus redes sociales después de que el caleño publicara el viernes santo una foto en una capilla. La paisa no se quedó callada y no soltó a Roldán en su publicación, además de llamarlo falso también se metió con su carrera como cantante.

"Viviendo de apariencias que no tiene en su alma. KR ya no suenas. Por eso acudes a una foto en la iglesia ¿qué pensará Dios al verte?" continuó Arroyave que después habló del hijo que tienen en común. A juzgar por su reacción, su relación no es buena como tampoco la percepción de ella hacia la paternidad del reguetonero.

