El exProtagonistas de Novela compañero de Yina Calderón que dejó el sueño actoral y hoy es un gran cirujano plástico

Sergio Arévalo pasó por Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, edición en la que también sonaron nombres como Whitney Rivera y Gaby Garrido.

Sergio Arévalo volvió a aparecer en redes sociales más de una década después de su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, pero esta vez en un contexto ajeno al entretenimiento. El participante del reality emitido en 2012 reapareció ejerciendo como cirujano plástico, lo que generó sorpresa entre quienes lo recuerdan por su exposición televisiva.

Arévalo hizo parte de una de las ediciones más recordadas del formato de RCN, en la que compartió pantalla con figuras que posteriormente consolidaron carreras mediáticas, como Yina Calderón. Durante su permanencia en la Casa Estudio, su vida sentimental fue parte del contenido del programa, especialmente su relación con Whitney Rivera y, más adelante, su vínculo con Gaby Garrido, ganadora de esa temporada.

Tras el final del reality, Arévalo se alejó del circuito mediático. A diferencia de otros exparticipantes que continuaron en la televisión, el modelaje o la creación de contenido digital, decidió iniciar estudios en medicina, una elección que pasó desapercibida para el público durante varios años.

De Protagonistas de Nuestra Tele a la cirugía plástica

Con el avance de su formación académica, Sergio Arévalo se especializó en cirugía plástica, estética y reconstructiva, una rama médica que requiere años de preparación universitaria y entrenamiento clínico. Su proceso se desarrolló fuera del foco público que lo acompañó en su etapa televisiva.

La confirmación de su nueva profesión se hizo visible cuando un video suyo comenzó a circular en plataformas como TikTok. En el material, Arévalo aparece en un entorno hospitalario, vestido con ropa quirúrgica y participando en un procedimiento médico, lo que llevó a numerosos usuarios a reconocerlo por su rostro y a vincularlo con el reality.

Las reacciones fueron inmediatas. Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como “¿Este no era el de Protagonistas?”, “No sabía que había estudiado medicina” y “Hasta ahora me entero que es cirujano”. La viralización del video reactivó el interés por su trayectoria personal y profesional, especialmente por el contraste entre su pasado televisivo y su presente en la medicina.

También surgieron cuestionamientos sobre su ejercicio profesional, aunque otros usuarios destacaron el cambio de rumbo y la disciplina requerida para completar una carrera médica y una especialización quirúrgica.

