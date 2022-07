Se copió de James: el exótico cambio de look de Yina Calderón

.Publicidad.

El drástico cambio que se realizó la empresaria de fajas y dj de guaracha no solo vino acompañado de un nuevo color sino también de un extremo corte que transformó por completo el look de Calderón.

En una publicación en formato video Yina compartió este lunes 20 de julio con sus seguidores su nuevo estilo de cabello en el que se aprecia un rapado total y el uso de tinte fucsia. Las redes no se hicieron esperar y de nuevo la empresaria fue objeto tanto de críticas como de halagos. Lo que ha conllevado a que sea comparada con el futbolista James Rodríguez y hasta con Lady Tabares la protagonista de la Vendedora de rosas.

“Quería darle otro swing a mi estilo, quería tener un cambio realmente. Otro corte, otro ambiente. Yo creo mucho en las energías y quería darles flote a las energías. Y siento que el corte me sienta bien porque me hace ver el rostro más delgado. Además, me siento libre…” aseguró Yina en un video publicado en redes en donde también confesó que estaba cansada de usar pelucas y extensiones.

Dentro de los mensajes, la exprotagonista de Novela también comentó lo difícil que fue tomar la decisión de cortarse el cabello, ya que según ella hay muchos estereotipos de belleza entorno a cómo se debe ver una mujer. Finalmente, Yina reconoció que “Para llevar un corte así se debe tener una personalidad definida”.