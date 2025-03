El exjefe de prensa de Petro le dijo adiós al Consulado en México en medio de la visita de la Canciller

En su visita a México como Canciller, Laura Sarabia, quien acompañó al menos en tres ocasiones al presidente Petro a ese país cercano al Gobierno, firmó un acuerdo con su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente para frenar el maltrato a los colombianos en el aeropuerto Benito Juárez, quejas que tuvo que afrontar el cónsul Andrés Hernández y el embajador Álvaro Moisés Ninco, quienes tuvieron que decirle adiós a sus respectivos cargos por decisiones judiciales.

Atornillados a los roles dieron sendas batallas legales, pero finalmente la Canciller acató la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dio por terminada la misión de Hernández después de dos años y medio. Una situación a toda vista insostenible, pero que el excanciller Luis Gilberto Murillo le dio largas, dada la cercanía del ya ex cónsul con el Presidente, de quien fue su jefe de prensa durante varios años y el propio Petro lo sostuvo.

El encargado de la misión diplomática en reemplazo de Álvaro Moisés Ninco será Carlos Fernando Manosalva, quien fue director de Migración Colombia y compañero de filas del Presidente en el M-19. Queda pendiente la designación de la nueva cabeza del Consulado en México, que es el que tiene que realmente que lidiar con los problemas de la población colombiana en el país, donde también está como funcionario diplomático el periodista Alfredo Molano Jimeno quien es consejero de relaciones exteriores.

Hernández tuvo su último acto oficial en la inauguración de sala de alfabetización para colombianos que se realizó durante la visita de Sarabia para fortalecer relaciones bilaterales con el vecino país.

