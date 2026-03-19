El éxito del peso colombiano en la frontera con Venezuela podría terminar desbancando la dolarización de Trump

¿Es hora de que Venezuela adopte el peso colombiano? El uso de esta moneda en la frontera abre un debate sobre soberanía regional y estabilidad económica

Ante la nueva realidad de Venezuela, hay un tema que no se ha mencionado: la moneda venezolana, el bolívar (VES), ha perdido una enorme cantidad de valor en los últimos 5 años (desde marzo de 2021 hasta marzo de 2026), principalmente medida por su devaluación frente al dólar estadounidense (USD), que es el referente más usado en Venezuela debido a la hiperinflación histórica y la dolarización de facto.

Sin embargo, hay un dato interesante: el peso colombiano (COP) se usa bastante en territorio venezolano, pero su uso está muy concentrado en la zona fronteriza con Colombia, especialmente en el estado Táchira y municipios cercanos como San Antonio del Táchira, Ureña, San Cristóbal y otros en la frontera con Cúcuta (Colombia). No es una moneda dominante a nivel nacional, donde el dólar estadounidense (USD) sigue siendo la principal divisa extranjera en transacciones cotidianas, seguido por el bolívar (VES) para pagos oficiales o formales.

En caso de que Venezuela, en estos nuevos escenarios, renunciara completamente al bolívar y adoptara una moneda extranjera como oficial, presumiblemente adoptaría el dólar estadounidense. Sin embargo, el peso colombiano es una moneda fuerte que puede ayudar al vecino país. Claro, la dependencia del Banco de la República de Colombia no gustará a muchos, pero es que si se adopta el dólar —como han hecho otros países— se produciría una pérdida total de política monetaria debido a la dependencia de la FED de EE. UU.

Adoptar el peso colombiano (COP) como moneda oficial en Venezuela (es decir, una sustitución monetaria plena, similar a una "colombianización") es una idea marginal y poco discutida en el debate económico actual (marzo 2026), ya que el foco sigue en la dolarización formal con USD o en mantener el bolívar con reformas. Sin embargo, basándonos en el uso real en la frontera, propuestas aisladas (como la de Daniel "Gocho" Ceballos en 2023) y el comportamiento reciente del peso (que se apreció significativamente en 2025 y ha mantenido fuerza relativa), se pueden identificar algunas ventajas hipotéticas si se implementara a nivel nacional.

Si el peso se adopta en Venezuela, se puede prever una mayor estabilidad y protección contra la inflación y la devaluación del bolívar que ayudará a facilitar el comercio binacional y la integración económica con Colombia. Hay más de 2 millones de venezolanos en Colombia; enviar remesas en pesos directamente (sin conversión a bolívares o dólares) sería más barato y rápido, beneficiando a familias en todo el país.

Y lo más importante: a diferencia del dólar (cuya política monetaria dicta la FED), el COP responde más a dinámicas regionales vinculadas al Banco de la República. En un contexto de tensiones geopolíticas con EE. UU. (sanciones, bloqueos al petróleo), podría percibirse como una opción "menos política" o más soberana regionalmente, aunque en la práctica aún implica perder control monetario propio.

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