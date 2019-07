El estigma de consumir marihuana en Colombia

Una de las características de los países en promedio desarrollados son la madurez y la consolidación de su democracia. En efecto, una democracia construida a partir de la diversidad de sus actores sociales fomenta como articula la diferencia. Por otro lado, se encuentran los territorios o algunas veces “países” que consideran que el desarrollo de una sociedad se basa en lo unidimensional, lo hegemónico y que todavía en pleno siglo XXI de la era común, persisten en algunos sectores, discursos anacrónicos como la homofobia, la misoginia, el machismo, la violencia verbal como física etc. Un ejemplo típico de una sociedad como la primera, podría ser Alemania y una para la segunda es Colombia.

Precisamente, mientras los países desarrollados en promedio consideran el consumo de sustancias psicoactivas como un fenómeno de política pública, los otros, lo consideran es desde la fiscalía, desde lo punitivo, siguiendo el modelo impuesto por los neoconservadores de la década de 1970 en EE. UU que criminalizaron el consumo. En particular, fuentes como la ONU y la OMS han evidenciado que este ejercicio ha sido todo un fracaso, ya que cada vez se consume más sustancias psicoactivas, se nutre más el narcotráfico y su correspondencia con la violencia de los países exportadores como Colombia y México. Sin olvidar, la obliteración de los discursos ancestrales de grupos marginados históricamente como son las comunidades indígenas, que conciben el consumo desde sus intersubjetividades como sus subjetividades alejadas del discurso decadente de occidente.

Decisivamente el Estado colombiano actual, como la sociedad no madura, ha desarrollado un sinfín de estigmas de las personas que consumen recreativamente sustancias psicoactivas. En efecto, para el presente escrito se focaliza en el consumo de la marihuana, mary janes, verde, maría cachafa etc.

Una de las grandes frases del anticonsumo son que los marihuaneros son “ladrones”, “atracadores”, “violadores”, “vagos”, “homosexuales”, “gente que no trabaja”, “gente que huele mal” etc. Sin embargo, si uno dialoga o llegado el caso interactúa con el promedio de los consumidores muchos utilizan la marihuana para poder dormir, poder relajarse o sencillamente para estar en un espacio con sus amigos, dado las virtudes de esta. En efecto, el consumo de la marihuana aumenta la sensibilidad de los sentidos como vigoriza la risa, símbolo de la alegría y de la vida.

Ahora bien, no hay que afirmar que todo el que consume realiza lo antes expuesto, pero sí hay que mostrar que el consumo recreativo de la marihuana es menos dañino que la ingesta de alcohol, socialmente aceptado, aunque aún culpable de muchos casos de accidente de tráfico, violaciones, peleas físicas y verbales. Que la marihuana no tiene ningún dato registrado que evidencie que alguien murió por sobredosis y mucho menos que un marihuanero te atracó, dado que la sustancia genera algo en el organismo que los consumidores lo llaman “soroche”, es decir, ganas de dormir, comer y sobre todo no hacer nada. Lo cual va en contravía con cualquier acto de violencia.

Para terminar, el presente escrito no necesariamente es una apología al consumo de la marihuana, ya que a nuestro juicio el que lo haga debe de ser mayor de edad para tomar su decisión de hacerlo o no, sino más bien es una breve reflexión sobre la estigmación paulatina de muchas personas que se basan más en la ignorancia y prejuicios que en hechos reales y contundentes.

