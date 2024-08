El error que le puede costar a Bancolombia una multa de $ 600 millones

.Publicidad.

Varios clientes de Bancolombia cuando recibieron unos cobros con unas tasas de interés que resultaban más altas de lo normal, decidieron levantar una queja. Escalaron su inconformismo a la Superintendencia Financiera, en cabeza de César Ferrari.

La Super tomó en serio las denuncias y decidió comenzar una investigación. La indagación buscó identificar la cantidad de usuarios que habían recibido cobros irregulares, el monto cobrado y las causas detrás de las facturas anormales.

Si bien la pesquisa de la entidad determinó que los errores no habían sido intencionales, es decir los funcionarios de Bancolombia no había actuado de mala fe; pero igual los casos no eran pocos y el error se había multiplicado llegando a miles.

La explicación consistía en que 3222 veces el sistema cobró por error una tasa de interés superior a la permitida, no fue la única falencia, en otros 1125 créditos el interés moratorio fue 1,5 más alto del aprobado por la ley, y finalmente se determinó que el periodo de desorden fue del 1 de agosto de 2021 al 21 de agosto de 2022.

Cuando Bancolombia notó el fallo activo los mecanismos para identificar el problema y procedió a actuar. La respuesta utilizada por la entidad fue la devolución del dinero a los involucrados, y para la fecha de la investigación había devuelto un total de $130.802.002,02 a los afectados. A pesar de haber enmendado el error, la Superfinanciera decidió sancionar a la entidad con una amonestación.

La decisión de la Super

La empresa del Grupo Empresarial Antioqueño debía pagar una multa por haber roto las normas financieras al cobrar de más, así sea de forma accidental y haber devuelto el dinero. La multa por 600 millones de pesos quedó en firme en la resolución número 1301 de 2024, expedida el 26 de junio de 2024; sin embargo, la sanción puede ser apelada por el Banco, y el presidente Juan Carlos Mora Uribe muy posiblemente procederá a hacerlo.