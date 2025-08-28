- El alcalde que puede irse a la cárcel por utilizar un estadio de fútbol para sus fiestas privadas

Andrés Hurtado quien gobernó Ibagué hasta el 2023 tiene enredada su aspiración a ser gobernador del Tolima porque el proceso en su contra esta listo para fallo

Andrés Hurtado Barrera, alcalde Ibagué de 2020 a 2023, estaba seguro de contar con el capital político para aspirar a la gobernación del Tolima. Sin embargo, los cuestionamientos – que él atribuye a sus malquerientes- sobre el acelerado crecimiento de su patrimonio cuando gobernó la ciudad, puede enredarle su aspiración.

Ya está acostumbrado a lidiar -también según él- con las investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, y que considera propias de los gajes del oficio político. Con una habilidad que nadie le discute, consiguió, por ejemplo, en medio de recursos, apelaciones y más dilaciones, que se archivara un proceso relacionado con una autorización que permitía usar el aeropuerto Perales como pista de carreras de autos, que movían jugosas apuestas.

Los denunciantes se han visto a calzas prietas para convencer a la justicia, pese a que existen evidencias según las cuales al dejar el cargo compró y remodeló una casa cuyo valor en los avalúos oficiales supera los $5.000 millones. La cifra contrasta con los $170 millones que reportó, antes de estar en la alcaldía, como ingresos en su declaración de renta.

Entre los denunciantes figura Darío Rodríguez Góngora, uno de sus antecesores, y su primer memorial data el 2 de febrero de 2023. Andrés Fabián Hurtado fue miembro del gabinete de Rodríguez, pero no se conoce con exactitud las razones por las que terminaron peleados.

Al dejarlo, también había conformado una flotilla de carros de alta gama para su familia, encabezada por una camioneta Mercedes Benz de alto cilindraje, el carro es la envidia de sus vecinos. Poco parecía quedar en diciembre de 2023 de aquel hombre que contaba con un modesto patrimonio constituido por los sueldos de sus anteriores empleos.

Para él es apenas anecdótico que la prensa punzante, crítica y fiscalizadora de su región mencione sus relojes Rolex, su ropa y calzado de marcas como Louis Vuitton y Gucci.

Un fallo en marcha

La buena fortuna para él no será eterna. Esta vez la justicia penal ha señalado un plazo que no va más allá de diciembre de 2026 para leerle el sentido de un fallo, que tras un largo proceso al que viene sometido el político, donde se habla de un mal uso de bienes públicos e involucra fiestas privadas.

La sindicación se relaciona con el delito de peculado por uso, castigado por el Código Penal con pena de prisión de hasta seis años de un bien público, en el estadio de fútbol Manuel Murillo Toro.

Los denunciantes describieron detalles del agasajo que le hizo a su hijo Alberto en el estadio Murillo Toro para celebrar su cumpleaños número 13

Hurtado está acusado de haber celebrado allí el cumpleaños número 13 de su hijo -llamado Alberto como él- con una fiesta a todo dar en la que varios de los gastos corrieron por cuenta de contratistas del municipio. Eso ocurrió, por ejemplo, con los arreglos de los globos, las florales y la confección de uniformes de fútbol, cuyas camisetas estaban marcadas con el número 13 a la espalda para remarcar la conmemoración del onomástico.

La Fiscalía pidió condena ejemplar. Los testigos que han declarado coinciden en la pista atlética del estadio y las zonas de traslado fueron reservadas como parqueaderos particulares y que la logística de la fiesta, en la que sobraron viandas y licor, estuvo a cargo de Alejandro Ortiz, entonces gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI), Alejandro Ortiz.

Un testimonio citado por El Olfato, el medio que le ha hecho el más profundo escrutinio a las actuaciones de Hurtado, le atribuye Alejandro Ortiz haber dicho en esa ocasión: “Para eso estamos en el poder”. La respuesta, descrita como mezcla de ramplonería y descaro, se dio cuando algunos de sus funcionarios pretendían hacerle ver el riesgo legal y ético que estaba corriendo la administración.

A Ortiz no le ha pasado nada en relación con las actuaciones con las autoridades. Todavía sigue vinculado a la administración como director de Cultura de la actual alcaldesa de la ciudad, Johana Aranda.

Al que sí parece que le ocurrirá algo es al exalcalde porque la imputación presentada por la Fiscalía es sólida, según abogados y porque el juez que ha conducido la vista pública, Norberto Ferrer ha demostrado una actuación diligente.

La fecha tentativa para la lectura del fallo es la del 16 de diciembre. Y ya no aparecería haber espacio para dilaciones.