El enemigo de Petro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Según todas las encuestas, Gustavo Petro pasará a la segunda vuelta y posiblemente pueda ganar la presidencia.

Varias explicaciones se pueden dar para que en un país marcadamente conservador, y a pesar de lo inesperado de acuerdo a nuestra tradición, se dé la expectativa de un eventual gobierno de marcada izquierda -y en cabeza de un exguerrillero-.

-Publicidad.-

El contexto del mundo ya superó el ‘síndrome de la guerra fría’ y ya el ‘peligro’ de un régimen ‘comunista’ ideológicamente totalitario no existe. Ese ‘coco’ ya no asusta. Por encima de las controversias sobre los modelos políticos y económicos coinciden las preocupaciones por otros temas como el medio ambiente, las desigualdades sociales, los Derechos Humanos.

Petro mismo es ya un personaje absorbido por el establecimiento; tras su actividad como parlamentario, su gestión como alcalde de Bogotá, su votación como candidato a la presidencia, hoy es simplemente un actor más en el escenario electoral.

Publicidad.

Y corresponde al momento la tendencia del péndulo de derecha a izquierda, del ‘establecimiento’ a la oposición. Parece representar el cambio cuando eso es lo que Colombia pide.

Por otro lado, no solo es Petro el único que presenta propuestas y propone debates, sino que el contenido de ellas es interesante y eventualmente conveniente.

Al mencionar que tierras como las de Álvaro Uribe pueden ser intervenidas si no cumplen ciertos requisitos de productividad, no está amenazando al expresidente (como lo han querido presentar) sino planteando el tema de la ‘función social de la propiedad’. Superado la discusión sobre la expresión de ‘tiene una función social’ o de ‘es una función social’, el hecho es que ya es una norma constitucional y debe aplicarse. Ya las condiciones de explotación, de si cumple mínimos de rentabilidad social o de protección ambiental, etc. son otro tema y por supuesto en algún momento deberán reglamentarse.

Cuando propone suspender la exploración en busca de petróleo no busca cortar de un día para otro la explotación sino reducirla a la capacidad existente y conocida hoy. De hecho, siempre ha tenido algo de insensato montar toda la dependencia económica del país de un producto que no tenemos. Más cuando no es una actividad generadora de riqueza, ni de empleo, es decir que en vez de ir del sector extractivo al de la agricultura, al de la industria, al de la tecnología, al del conocimiento, como son las etapas del desarrollo, va en sentido contrario. Pero mucho más el aumentar esa dependencia en un momento en que el mundo trata de salir de de ella. Y ni se diga lo absurdo de promover e invertir en el fracking, el cual además de los cuestionamientos ambientales que no ha superado, tiene costos de extracción y exploración más altos que los de los yacimientos convencionales.

En fin: Petro podría y debería ser el candidato más opcionado para llegar a la Presidencia.

Sin embargo, tiene un enemigo que hace que esto se ponga en duda. Este enemigo es su imagen.

__________________________________________________________________________________________::

La imagen no es solo construida por sus rivales (¿enemigos?). Es también construida por Petro. Su personalidad y su apariencia no solo son poco agradables sino que son amenazantes

____________________________________________________________________________________________

Pero la imagen no es solo construida por sus rivales (¿enemigos?). Es también construida por Petro. Su personalidad y su apariencia no solo son poco agradables sino que son amenazantes

Es una imagen creada por sus opositores, basada en verdades o mentiras a medias (es lo mismo), que apelan al miedo y a las reacciones emocionales y hasta cierto punto condicionadas socialmente: Petro representa una incertidumbre y eso siempre asusta al ser humano.

Pero la imagen no es solo construida por sus rivales (¿enemigos?). Es también construida por Petro. Su personalidad y su apariencia no solo son poco agradables sino que son amenazantes. En sus presentaciones muchas veces la forma no permite ver el contenido. En su trayectoria se ve más el descontento con quienes han sido sus colaboradores que un equipo que lo acompañe.

En un mundo en el que la imagen se impone sobre la realidad, ¿Cómo intentará Petro manejar la suya de aquí a las elecciones?