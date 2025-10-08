El elefante blanco que se tragó la esperanza de un pueblo en el sur del Tolima

En los discursos que el presidente da en el Tolima se olvida del puente de Tienda Nueva: una herida abierta que refleja el abandono y la inequidad del país

Por: EDISON PERALTA GONZÁLEZ |

octubre 08, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Hay lugares que no aparecen en los mapas, pero que sostienen el tránsito de un pueblo entero. Tienda Nueva es uno de ellos. No es tienda ni es nueva, pero ha sido durante décadas el umbral entre Rovira, Tolima, y el resto del mundo. Un paso obligado, una curva que se repite en la memoria de quienes han cruzado con esperanza, con mercado, con miedo.

Tienda Nueva es más que un punto geográfico: es símbolo de abandono. Por allí han pasado generaciones de campesinos, estudiantes, enfermos, comerciantes, poetas. Y todos han sentido lo mismo: que el Estado se detiene antes de llegar, que la inversión se diluye en informes, que la promesa de las obras se detiene, se quiebran como el terreno. Los inviernos la desfiguran. Las lluvias la convierten en trampa. Las ambulancias dudan, los buses se desvían, los pasajeros y transeúntes aprenden a caminar sobre el barro como si fuera parte del currículo.

Y, sin embargo, Tienda Nueva resiste. Porque no hay otra opción. Porque el paso, aunque roto, sigue siendo paso. Los técnicos la llaman “punto crítico”. Los políticos la mencionan en discursos. Los habitantes la cruzan en silencio. Pero nadie la nombra como lo que es: una herida abierta en el cuerpo de Rovira. Una iniquidad que se repite. Una inequidad que se normaliza.

Esta crónica no busca denunciar solamente. Busca nombrar. Porque nombrar es resistir. Y Tienda Nueva, con sus grietas, con su historia, merece ser escrita. No como un problema técnico, sino como un testimonio. Porque allí, donde el camino se quiebra, también nace la palabra.

El puente de Tienda Nueva, en Rovira, Tolima, no es solo una obra inconclusa. Es un símbolo. Un “elefante blanco” que se levanta como testimonio del abandono, de la politiquería, de la traición institucional. No es solo concreto sin destino: es la metáfora de un país que no termina de cruzar hacia la dignidad.

Sí, es cierto que en estas fechas muchos hacen política. La derecha y la ultraderecha han gobernado nuestro terruño y esta nación de impostores y sátrapas durante décadas, a través del embuste de la democracia y el pensamiento único. Han usufructuado los bienes que pertenecen a todos, especialmente a los campesinos y pobres que luchan en asimetría de condiciones por librarse de quienes les siguen robando la esperanza.

El cambio apenas asoma como una pequeña luz en el solio de Bolívar, buscando resarcir las inequidades sociales que han causado guerras y violencias promovidas por hacendatarios y banqueros desde la fallida independencia. Pero las instituciones siguen en manos de las élites económicas, que se resisten a alimentar al hambriento y liberar al desheredado.

La herida persiste. Las altas Cortes, el Congreso, las gobernaciones y alcaldías están permeadas por las clases dominantes. Las reformas sociales que el pueblo reclama son entorpecidas por congresistas que ganan sueldos obscenos de más de 50 millones de pesos mensuales mientras niegan el pan y la justicia y las reformas sociales que a gritos reclama nuestro pueblo.

He ahí las razones del “elefante blanco” del puente Tienda Nueva: no es solo una obra inconclusa, es una herida abierta en el cuerpo de Rovira. Es el reflejo de un país que aún no cruza hacia la equidad.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.