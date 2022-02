El Dorado, ¿una selva de neutrinos?

Por: Carlos Cruz |

febrero 18, 2022

Cuando aquello del supuesto origen del Universo los neutrinos mandaban la parada, es decir se podría encontrar una gallada de ellos a la vuelta de la esquina, puede decirse que fue la primera selva de la humanidad, un barrio muy populoso, algo jamás visto: una selva de neutrinos.

Supuestamente no tendrían masa, quizás no ocupaban ni siquiera un lugar; entonces, si ese fue el origen, ¿de dónde salió la masa del Universo actual, quién había creado el espacio?

Claro, todavía la especie humana no aparecía ni como posibilidad. No se sabía para dónde iba a coger aquello. ¿Tendría dirección esta masa invisible tan dislocada y tan exigua? Nadie daba cinco centavos por el Universo. ¿Quién osaría creerlo hoy día entre aquellos capitalistas que conforman el 1 % más rico de la humanidad? Hubieran comprado entonces a precio de huevo todo, absolutamente todo.

“Los físicos han dado un paso para determinar la masa del neutrino, quizás la más misteriosa de todas las partículas elementales”.

Misterio total. No lo saben en ninguna parte y es posible que jamás se conozca. Por eso dice la publicación de Nature: “Schlösser compara la búsqueda de la masa del neutrino con la búsqueda de los conquistadores españoles de una mítica ciudad de El Dorado. “Es como buscar El Dorado”, dice. “Reduces la posibilidad de dónde puedes encontrarlo”. Magnus Schlösser, miembro de KATRIN, físico de partículas del Instituto de Tecnología de Karlsruhe.

Entonces es posible que haya que reinventar entre nosotros el imaginario de El Dorado: lo hemos estado vendiendo a aprecio de huevo. Y nosotros creyendo que estamos viviendo en el basurero de la historia. ¡Es increíble cómo nos rescatan del ostracismo!

“El equipo del experimento Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) en Alemania informa que los neutrinos tienen una masa máxima de 0,8 electronvoltios. Los investigadores han tenido durante mucho tiempo evidencia indirecta de que las partículas deberían ser más ligeras que 1 eV, pero esta es la primera vez que esto se demuestra en una medición directa. Los resultados se informaron el 14 de febrero en Nature Physics”.

¿Y será que estos de ahora son los mismos neutrinos que aquellos tan baratos? ¿Todavía nos acompañan?

No, no hay ni la más remota esperanza. Esos neutrinos originarios se quedaron del otro lado del Horizonte de Sucesos, eso es lo que dice la Cosmología, sobre todo si hubo una fase de inflación universal que borrara todo vestigio del Universo primitivo para siempre, como acepta la teoría en boga.

Claro que eso es un decir, no hay forma de que hayan escapado a alguna parte, pues no existe un afuera del Universo, en alguna parte han de estar.

Pero estos de ahora todavía nos interesan. ¿Cuáles?

El asunto todavía no está muy claro. “Aunque la estimación se ha ajustado, todavía no es posible informar un límite inferior para la masa del neutrino.

Los datos aún no descartan la posibilidad de que la masa sea cero, dice Magnus Schlösser (…) Obsérvese la trama de lo que se ha estado experimentando, y la cantidades cualitativamente altas de invención que se ha estado invirtiendo, hacia obtener una eventual masa cero del neutrino.

Es toda una cacería y una saga para inventar que la masa cero del neutrino existe. Y eso que fue tan barato antes, que nos bastaba más que abrir los ojos. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba allí para verlo.

No había un mercado para feriarlo entonces. Fue un espectáculo, el más grande del Universo hasta ahora, absolutamente gratis.

Y si la masa es cero, ¿entonces qué pasa? “Pero otras líneas de evidencia, en particular de las observaciones cosmológicas muestran que el neutrino no puede carecer de masa”.

Es posible que la ciencia que tenemos necesite que su masa no sea cero para poder justificar el resto, es decir, un remedo de racionalidad para poder mostrar cómo es que nosotros estamos aquí, de dónde fue que Dios pudo haber fraguado el polvo incestuoso para hacernos. En el fondo puede medrar una idea religiosa. Esa sería una de las posibles respuestas de dónde emergimos, a pesar de lo remoto.

Lo que quiero decir es que ya en esas masas podría estar prefigurada lo que sería nuestro estómago, nuestro hígado, etcétera. Claro, todavía para esa época no comíamos demasiado, si es que encontrábamos qué comer, como ahora en Colombia con este gobierno del Centro Democrático que propició el paro nacional.

Pero, cuáles, ¿de qué neutrinos estamos hablando? Hélos aquí: “KATRIN pesa los neutrinos producidos por la descomposición nuclear del tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno. Cuando un núcleo de tritio se transmuta en uno de helio, expulsa un electrón y un neutrino (o, más exactamente, una partícula de igual masa llamada antineutrino). El neutrino se pierde, pero el electrón se canaliza hacia una cámara de vacío de acero de 23 metros de largo con forma de dirigible Zeppelin, donde su energía se mide con precisión”.

He allí donde se concentra una cacería y una búsqueda.

“Todavía es posible que incluso después de 2024, KATRIN no pueda medir la masa mínima del neutrino: si la masa es inferior a 0,2 eV, podría quedar fuera de la sensibilidad del experimento”.

Es impresionante detenerse a pensarlo: ¿entonces por qué tanto problema cuando se trata de avaluar el incremento del salario mínimo si hay proyectos como este que pueden fracasar a pesar de sus ingentes costos y de concentrar en sus hechuras los cerebros de más conspicua creatividad?

¿Qué es lo que pasa en nuestra civilización capitalista que no entiende su derivación neutrínica? ¿Por qué tanta hipocresía cuando se trata de darle al pobre un mejor salario que acrezca las compras de quienes realmente se quedan, de todas maneras, con la riqueza?

Imaginemos que el ser humano, para efectos de la apropiación del fruto de su trabajo por el capital, pueda ser un núcleo de tritio; ¿acaso no le resulta rentable al capitalismo que se convierta en “uno de helio, expulse un electrón y un neutrino? ¿Todavía quiere más? ¡Pero si esa es la fórmula que, supuestamente, lo fabrica todo!

No, quiere soñar el capitalismo con un neutrino de masa cero. Es decir, que no haya humanidad al ritmo que vamos de desintegración navegando en medio de este zeppelin que llaman Tierra.

Si el Dorado es lo que seguimos siendo, maravillando el mundo, ya es hora de despertar y asumir nuestras propias ganancias.

El Dorado, ¿una selva de neutrinos?, vaya idea. Podría derivarse toda una prospectiva desde allí. Y es que yo me pregunto, ¿si una selva de neutrinos sin masa pudo producir un Universo, cómo es que El Dorado no puede producir nuestra unidad continental y comportarnos como el bloque con el mercado de gente más joven?