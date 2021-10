El documento con el que Blinken llega a la reunión con Duque

.Publicidad.

La visita a Colombia de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, empezó a causar revuelo desde antes de su aterrizaje. El abogado chileno y director de la División de las Américas de Human Rights Watch le mandó una carta dos días antes de su llegada denunciando varias falencias en el Acuerdo de Paz, el aumento de la violencia en el país y pidiendo que condene los abusos policiales vividos durante el paro nacional.

Ayer le envíe una carta al Secretario de Estado @SecBlinken sobre su visita a Colombia esta semana. La situación de DDHH en el país se deteriora peligrosamente. pic.twitter.com/sIBnq93Jnr — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 19, 2021

-Publicidad.-

La carta no cayó nada bien en el Presidente Duque, quien tildó a Vivanco de querer sacar provecho de la visita de Blinken, que está de gira por todo Latinoamérica, y ejercer presiones mediáticas. Duque también aseguró que “algunos quieren sacar provecho de la visita del secretario de Estado. Él no atiende a presiones de nadie y no va a servirse para que opaquen su visita, haciéndoles el juego del protagonismo mediático. Su agenda está enfocada a migración y a otros temas bilaterales”

Publicidad.

Te puede interesar: