El documental de Netflix que pone los pelos de punta por la crudeza con la que muestra la destrucción del planeta tierra

octubre 28, 2025

“Necesitamos trabajar con la naturaleza, no contra ella. La gente debe sentir que el mundo natural es importante, valioso, hermoso, maravilloso, asombroso y placentero. Vivimos nuestras cómodas vidas a la sombra de un desastre que nosotros mismos hemos creado” Palabras del gran ambientalista David Attenborough en su más reciente documental “una vida en nuestro planeta” que todos los seres humanos deberíamos ver, está en Netflix.

Él allí explica con datos científicos las posibles proyecciones de cómo sería la vida en los años venideros si no modificamos nuestra manera de actuar y la manera que usamos los recursos naturales que son agotables y no infinitos.

Según datos científicos, “estamos atravesando una emergencia planetaria inducida por el hombre, que se inició con la revolución industrial, el momento que los científicos denominan Antropoceno (la era de los humanos). Previo a eso, durante el Holoceno, que duró aproximadamente 10.000 años, el planeta mantuvo un equilibrio perfecto para habilitar la vida tal como la conocemos, con mínimas alteraciones que permitieron la evolución de las especies en sano equilibrio.”

David Attenborough, destaca la destrucción desenfrenada de la naturaleza causada por el crecimiento demográfico y el consumo insostenible, así como las medidas positivas y urgentes que debemos tomar para salvar nuestro único planeta

“Una sociedad sustentable necesita de un clima estable y ecosistemas saludables, reconoce el estudio publicado recientemente por el IPBES y el IPCC. ‘El 77% de la tierra y el 87% de los océanos han sido modificados a los efectos de las actividades humanas. Estos cambios están asociados a la pérdida del 83% de las especies de mamíferos salvajes y la mitad de ese número al de plantas. Por el contrario, el 96% de los mamíferos que habitan la Tierra corresponden a los humanos y los animales destinados a la ganadería, lo que lleva a más especies salvajes al peligro de extinción’”.

Pero lo bueno de este extraordinario documental es que David no solo se queda en la denuncia, sino que hace unas excelentes reflexiones de que se podría hacer para revertir ese proceso y volver a un equilibrio y balance con el ecosistema, estas son algunas de ellas:

Controlar la sobrepoblación por humanos y animales de pastoreo, rotar los cultivos y reducir los monocultivos, parar ya mismo la deforestación de las amazonas que está siendo destruida para darle paso a la ganadería y la industria del aceite de palma, dejar la pesca de arrastre, entre muchas otras.

De verdad, debería ser obligatorio que todos los seres humanos de este bello planeta veamos ese documental, especialmente nuestros hijos y devolver la esperanza que se puede y que nuestra Pachamama recobre su balance, porque si no son muchos los años que le quedan a nuestra especie, el planeta se puede recuperar sin nuestra presencia.

