El discreto esposo de Paloma Valencia a quien no le interesa la política

Tomás Rodríguez permaneció en segundo plano junto a la pequeña Amapola mientras su esposa daba el vehemente discurso con que se lanzó a la Presidencia. ¿Quién es él?

Fue en la Universidad de los Andes, la misma que fundó su abuelo Mario Laserna Pinzón donde la senadora Paloma Valencia conoció a Tomás Rodríguez con quien se casó hace nueve años y con quien tiene a su hija Amapola. El destino de Paloma parecía estar marcado, igual que el de su esposo por la academia, pero la política que también la lleva en la sangre, nieta del ex Presidente conservador Guillermo León Valencia, la tentó y pudo más que los libros.

Anuncios. Anuncios.

Dejó pronto su rol de profesora como catedrática en Lógica y retórica y de Constitución y Democracia en las aulas de los Andes donde su esposo Tomás Rodríguez si se quedó. Estudió y se graduó como economista y donde dicta clases de Teoría de Juegos, y Pensando Problemas. Siguió los pasos de su padre el ex ministro de medio ambiente y experto en el tema Manuel Rodríguez quien Becerra quien ha sido parte del Consejo académico de la Universidad de los Andes y de su madre, la médica e investigadora Carmen Barraquer, especialista en oftalmología quien forma parte de la dinastía catalana Barraquer fundadores de la prestigiosa Clínica Barraquer de Bogotá.

Cuando se casó con Paloma Valencia, ella ya estaba metida en política al lado del exPresidente Álvaro Uribe quien la colocó en uno de los primeros puestos dentro de la lista cerrada al Congreso en la que lograron cerca de 20 escaños. El asistió a su matrimonio y Paloma Valencia ha sido desde entonces una fiel escudera del expresidente.

Anuncios.

Tomás es ajeno a la política y poco aparece en público a excepción de momentos cruciales para su esposa como fue el lanzamiento de su campaña presidencial como precandidata del Centro Democrático esta semana en Bogotá. Allí aparece detrás suyo y junto a su hija amapola, haciéndole eco silencioso al vehemente discurso de la Paloma Valencia centrado en el rescate a la seguridad en Colombia.

Anuncios..

🇨🇴Estoy aquí porque es el momento de tomar la enorme responsabilidad de poner a Colombia en pie nuevamente. Amo a Colombia, creo en ella y estoy segura de que puedo ser una gran presidenta para todos ustedes. pic.twitter.com/HvoWqEq22w — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 28, 2025

La presentación de la candidata la hizo con otro radical discurso el congresista José Jaime Uscategui, el ala radical del Centro Democrático, igual que Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, rivales en la carrera por convertirse en candidatas del Cambio Radical. Es hijo del general retirado Jaime Humberto Uscátegui, quien estuvo preso por omisión en la masacre de Mapiripán y quedó libre porque se acogió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) en 2017. Su discurso estuvo cargado de emocionalidad y de convicción de que Valencia será la primera mujer presidenta de Colombia

Hoy acompañamos con orgullo el lanzamiento de la campaña presidencial de @PalomaValenciaL.



Creo en Paloma porque ha sido la mejor senadora de Colombia: firme frente a la injusticia, con carácter para defender nuestras instituciones y con la valentía de hablar cuando otros… pic.twitter.com/DFjuny2Xt1 — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) August 28, 2025

Después de esta aparición pública de Tomás Rodríguez muy seguramente no se le volverá a ver en la campaña y mucho menos en eventos político porque todo indica que la fórmula de la distancia ha sido clave para que el matrimonio marche con tranquilidad alrededor de la pequeña Amapola a quien la senadora si lleva a uno que otro evento público.