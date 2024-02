El difícil camino de Cristina Hurtado para coronarse como una de las grandes de la Tv

.Publicidad.

Si hablamos de presentadoras talentosas en Colombia, es imposible no nombrar a la querida paisa, Cristina Hurtado. Por largos años, la mujer ha sido una referente en su labor y con su carisma y personalidad, se ha ganado el cariño de los colombianos. Por años la hemos visto ser parte de diferentes programas en los que destaca. Aunque los sueños de ella eran muy diferentes, sin embargo, la tv se convirtió en esa gran salvación. Claro, ella tuvo que prepararse y esforzarse en gran manera para poder brillar en este mundo. Pero en un inicio, su entrada como presentadora, se dio como una búsqueda de oportunidades.

Su vida ha estado rodeada de obstáculos, aunque también de bendiciones y experiencias únicas. Hoy la vemos al frente de La Casa de los Famosos. Pero para poder llegar a este punto, es necesario que hablemos de cómo empezó todo. De la niñez de esta paisa y de cómo fue que se convirtió en mamá siendo aún una joven. Esta es la vida de Cristina Hurtado, una de las presentadoras más queridas de la televisión en Colombia.

La infancia de Cristina Hurtado y la llegada de su primer hijo

María Cristina Hurtado nació en Medellín y vivió por un tiempo en el barrio Belén. Allí estuvo radicada junto a sus dos padres y hermano. Sin embargo, la vida la llevó a establecerse tiempo después en Machado, lugar ubicado entre Bello y Copacabana. Al ser su familia de bajos recursos, vivían en un sector que no era muy seguro. Debido a esto, sus padres buscaban protegerlos, dándoles actividades de casa, además de ponerlos a cumplir con sus deberes escolares. Fue así como Cristina y su hermano lograron sortear los peligros del lugar en el que vivían.

Eran felices en medio de todo, no les faltaba nada a pesar de no ser la familia con mayor modo del país. Pero todo esto cambiaría un día, cuando la presentadora de La Casa de los Famosos recibió un duro golpe siendo aún una niña. Sus padres se separaron y para ellos fue muy duro. Por un tiempo vivieron en Belén junto a su madre y poco después regresaron a Machado. Los años pasaron y la belleza de Cristina Hurtado no pasó desapercibida. Una vecina que sabía sobre reinados decidió involucrarla en este mundo. Fue así como la paisa participó en el reinado Sol de América. Así mismo compitió por ser la señorita Copacabana y lo consiguió.

Pero su vida cambiaría radicalmente durante esta época al enterarse de su embarazo. Esta fue una época complicada para ella, incluso la sacaron del colegio por esta condición. Muchos se acercaron para decirle que abortara, pero finalmente ella decidió tener a su hijo, a quien hoy conocemos como Daniel. Fueron momentos duros, pues debido a la falta de recursos, en muchas ocasiones tuvo que acudir a sus vecinos. Ellos le proveían pañales, ropa y una que otra cosa que ella necesitaba. Con el deseo de salir adelante busco terminar sus estudios, y en aquel entonces soñaba con ser empresaria. Pero apareció el programa que cambiaría todo.

Protagonistas de Nuestra Tele y el salto a la televisión como presentadora

A pesar de sus deseos, entendió que con Protagonistas de Nuestra Tele podía encontrar una salida para tener mayores recursos. Se presentó y quedó seleccionada, su pasó por el reality fue la puerta que necesitaba cruzar para triunfar. Estando allí conoció al amor de su vida, Josse Narváez, con quien hoy tiene un hermoso hogar. Además de esto, logró ser vista por los duros de la televisión. Sergio Barbosa, director de Estilo RCN en aquel entonces la vio y se dio cuenta del potencial que tenía. Entonces decidieron contactarla y convertirla en la nueva presentadora de este programa, siendo un éxito total.

Aunque las sorpresas para ella no pararon, pues el amor de ella y Josse se transformó en un nuevo hijo. Claro que las condiciones ahora eran muy diferentes a las de su primer hijo. Aún así, había temor y la idea de abortar estaba presente, pero su fe en Dios, los llevó a entender que debían tener aquel bebé. Es así como nace Juan José para alegrar la vida de estas dos figuras públicas. Mientras tanto la mujer seguía siendo parte de Estilo RCN. De hecho, allí estuvo por un largo tiempo, hasta que en punto quiso más. Un nuevo reto que la llevara a demostrar el talento que no podía mostrar en su talento.

Cristina Hurtado en Guerreros de Canal Uno

Cuenta ella en una entrevista para Se dice mí que el canal le rechazó una primera renuncia. Además, según Cristina Hurtado, varios canales las buscaron, incluso aseguró que los grandes canales de Colombia la querían. Sin embargo, ningún proyecto la convencía, hasta que llegó Guerreros del Canal Uno. La mujer quedó flechada con el proyecto y se convirtió en su presentadora. La gran sorpresa, el canal quiso juntarla con su esposo y entonces Josse Narváez se convirtió en el compañero de Cristina en el programa. Por varios años fue la cara de este programa, hasta que llegó su final.

La vida de la paisa hoy en día y su participación en La Casa de los Famosos

Por un tiempo la mujer estuvo lejos de las pantallas y muy cercana a las redes sociales. Era la única manera en la que sus seguidores podían saber respecto a su vida. Parecía lejana la posibilidad de que regresara en algún punto a hacer parte de algún problema. La verdad es que no le faltaba, su vida rodeada de aquellos que ama parecía ser suficiente. Sin embargo, llegaron las ofertas y hubo una que no pudo rechazar, una gran vacante en la que fue su casa tiempo atrás.

De manera inesperada se supo que el Canal RCN junto a Vix querían traer el popular formato La Casa de los Famosos. Desde tiempo atrás se supo la chiva de quienes serían las presentadoras. La grata noticia fue escuchar el nombre de Cristina Hurtado al frente del programa. Hoy en día la vemos a diario presentando el programa junto a Carla Giraldo y los elogios para ella no paran. Así como en sus inicios, hoy en día la paisa conquista a los televidentes con su gran carisma y talento.

Sin duda alguna, la mujer es una de las favoritas de La Casa de los Famosos y en redes se puede ver esto en los diferentes comentarios que se pueden ver. Un arduo camino el que construyó la mujer para poder llegar a donde está hoy en día. Lo mejor de todo es que es una mujer humilde y que no olvida de donde proviene.

